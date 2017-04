Tak prezentuje się w akcji latający pojazd Larry'ego Page'a

Plotki z ubiegłego roku się potwierdziły niemal w 100%. Niemal, gdyż Kitty Hawk nie jest latającym samochodem, a czymś w rodzaju latającego skutera wodnego. Maszyna lata z prędkością około 40 km/h i startuje pionowo jak dron lub helikopter. Napędzana jest w całości energią elektryczną - nie znamy jednak szczegółów dotyczących zasięgu, maksymalnej wysokości i pojemności akumulatora pojazdu. Kitty Hawk został zaprojektowany by latać nad wodą, a według producenta sterowanie nim jest tak proste, że każdy jest w stanie się go nauczyć w kilka minut. Co bardzo istotne do obsługi Kitty Hawka nie będzie wymagana licencja pilota - przynajmniej na terenie USA. Kitty Hawk ma wejść do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale cena nie została ujawniona. Sugerując się jednak niebotyczną opłatą członkowską (100 tys. dolarów) dającej dostęp do symulatorów, lotów próbnych, wydarzeń związanych z promocją Kitty Hawk, priorytetu na liście pierwszych klientów oraz zniżki w wysokości 2 tysięcy dolarów możemy przypuszczać, że cena pojazdu będzie zaporowa dla kieszeni przeciętnego zjadacza chleba.