Warszawski Google Campus to niewątpliwy sukces

Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. do Campusu zapisało się ponad 9 tys. osób, a przez jego mury przewinęło się ponad 21 tys. W Campusie odbyło się też ponad 600 różnych wydarzeń, średnio ponad dwa dziennie! Kilka tygodni temu Google ogłosilł uruchomienie programu Campus Residency, który zapewnia startupom wsparcie bezpośrednio od zespołu Campus Warsaw oraz darmową przestrzeń do pracy przez co najmniej 6 miesięcy. Nowe startupy w Campusie oznaczają większe zapotrzebowanie na przestrzeń, dlatego Google ogłosił, że Campus Warsaw powita nas w nowym miejscu, także zlokalizowanym na terenie Centrum Praskiego Koneser. W Nowym Campus Warsaw czeka znacznie większa kawiarnia, w której możemy pracować na jednym z ponad 160 miejsc przy bardzo szybkim Wi-Fi. Nowy Campus to także większa przestrzeń eventowa - teraz na sali może wygodnie usiąść nawet 200 osób (vs 80 w poprzedniej sali). Do mniejszych wydarzeń i spotkań startupowych jest do dyspozycji sala warsztatowa dla 40 osób. Na startupy pracujące w Campusie czeka ponad 140 biurek i 15 sal do spotkań. Adres nowego Campusu to Ząbkowska 33C, wejście znajduje się od strony ulicy Nieporęckiej.