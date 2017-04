Wartość rynkowa Tesli przewyższyła Forda

Elektryczne auta to przyszłość, a Elon Musk doskonale wie jak przedstawić ją w świetlanych barwach i zainteresować swoimi pomysłami inwestorów. Mimo tego, że w ubiegłym roku Tesla sprzedała jedynie 76 tysięcy aut, a Ford wiele milionów to i tak nowa marka na giełdzie warta jest już więcej od koncernu z tradycjami. W tym momencie wartość Tesli na giełdzie to 47,46 miliardów dolarów, natomiast Forda - 44,89 miliardów dolarów. Jeśli tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała, Tesla za moment może wyprzedzić nawet General Motors (51 mld USD). Wartość akcji koncernu Elona Muska poszybowała w górę po bardzo dobrych wynikach sprzedażowych w ostatnim kwartale 2016 roku.