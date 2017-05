Bitcoin osiąga rekordową wartość

Z pewnością kryptowalucie pomogła decyzja japońskiego rządu z lutego o zalegalizowaniu bitcoina jako środka płatniczego. Niektórzy analitycy przestrzegają jednak, że kryptowaluta jest na najlepszej drodze do załamania. Mówią o ryzyku pęknięcia bańki spekulacyjnej - po gwałtownym okresie wzrostu ceny następuje równie gwałtowny spadek, wywołany paniką inwestorów. Taka sytuacja miała już miejsce w 2013 roku, kiedy wartość bitcoina spadła o 20%. Doszło do tego pół roku po osiągnięciu przez kryptowalutę pierwszy raz w historii poziomu 1000 dolarów. Bitcoin powstał w 2009 roku. Jego wartość stale wzrasta, choć ma okresowe załamania. Teraz wartość jednej bitmonety osiągnęła rekordowe 1800 dolarów. Jest to aż 80-procentowy wzrost w stosunku do sytuacji z początku roku, kiedy wartość bitcoina wynosiła 997 dolarów. Jeszcze niedawno bitcoiny można było kupić po 1500 dolarów.Z pewnością kryptowalucie pomogła decyzja japońskiego rządu z lutego o zalegalizowaniu bitcoina jako środka płatniczego. Niektórzy analitycy przestrzegają jednak, że kryptowaluta jest na najlepszej drodze do załamania. Mówią o ryzyku pęknięcia bańki spekulacyjnej - po gwałtownym okresie wzrostu ceny następuje równie gwałtowny spadek, wywołany paniką inwestorów. Taka sytuacja miała już miejsce w 2013 roku, kiedy wartość bitcoina spadła o 20%. Doszło do tego pół roku po osiągnięciu przez kryptowalutę pierwszy raz w historii poziomu 1000 dolarów. Według Andrea Medriego, dyrektora finansowego i założyciela The Rock Trading, korekta wartości jest nieunikniona. Ale "długoterminowy trend zawsze był i będzie zwyżkowy" - ocenia przedstawiciel wirtualnego kantoru, handlującego kryptowalutami.