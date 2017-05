"Koniec MP3?"

Instytut Fraunhofer-Gesellschaft (IFG), twórca MP3, stracił licencję na to rozwiązanie i nie będzie już mógł czerpać z niego zysków. Nic nadzwyczajnego - licencje po prostu wygasają, zgodnie z ustalonymi terminami. Sytuacja związana z IFG nie oznacza śmierci MP3. Ten algorytm kompresji jest opatentowany przez wiele firm. Instytut zauważa jednak, że większość komercyjnie odtwarzanych w mediach formatów, to pochodne AAC i MPEG-H. Zatem "empetrójki" powoli odchodzą, ale nie z powodu wygaśnięcia licencji, tylko dlatego, że wypierają je nowsze metody kompresji. A pojawienie się MP3 w latach '90 zmieniło sposób, w jaki słuchano muzyki. Zamiast 20 utworów na płycie CD, na tym samym nośniku mieściło się średnio 10 razy więcej. Nieporęczne discmany zostały wyparte przez malutkie odtwarzacze MP3, a internet otworzył furtkę do swobodnej wymiany utworów, zapisywanych w nowym formacie. Sieci P2P puchły od nadmiaru pirackich albumów. Zdobycie piosenki ulubionego artysty nigdy nie było prostsze. Trudno ocenić, ile czasu minie, zanim urządzenia elektroniczne nowych generacji przestaną obsługiwać MP3. Z perspektywy współczesnego internauty, korzystającego ze Spotify czy Tidala - mediów strumieniowych, oferujących bardzo dobrą jakość dźwięku i olbrzymią, legalną bazę utworów - "empetrójki" realnie tracą rację bytu. Ale sentyment do MP3 chyba przeżyje?