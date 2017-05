Sztuczna inteligencja Google'a wygrywa z mistrzem gry w go

Ke Jie czekają jeszcze dwa mecze z AlphaGo (fot. Arstechnica)

DeepMind to kupiony przez Google startup, który od kilku lat rozwija AlphaGo - sztuczną inteligencję uczącą się gry w go. W 2016 r. udało mu się pokonać koreańskiego mistrza go - Lee Sedola - wygrywając cztery mecze z pięciu. W tym tygodniu AlphaGo postawiono naprzeciw aktualnego mistrza świata, 19-letniego mistrza świata Ke Jie. W pierwszej z trzech rund SI wygrała zaledwie o 0,5 punktu, a więc najmniejszą wartością z możliwych, ale to charakterystyczna cecha AlphaGo. Algorytm nie przejmuje się bowiem wartością punktową i wybiera te ruchy, które poprowadzą go najkrótszą drogą do zwycięstwa. Jie przyznał po meczu, że strategia AlphaGo wywarła na nim wielkie wrażenie i że posunięcia wykonywane przez komputer, nigdy nie zdarzyłyby się w pojedynku pomiędzy dwoma ludzkimi graczami.

W kolejnych dwóch meczach, które zostały rozegrane 25 i 27 maja także zwyciężyła sztuczna inteligencja. W ten sposób padł jeden z ostatnich bastionów przewagi człowieka nad maszyną: gra go była do niedawna uznawana za typowo ludzką, ponieważ jej ruchów nie da się łatwo zalgorytmizować, tak jak ma to miejsce na przykład w szachach a zwycięstwo wymaga kompleksowego spojrzenia na sytuację i działań opartych raczej na wyczuciu, niż analizie.

Demis Hassabis, dyrektor i współzałożyciel DeepMind powiedział, że AlphaGo osiągnął na polu gier wszystko, co było do osiągnięcia i nie będzie więcej wystawiany do meczów z ludźmi. Zespół stojący za sukcesami SI ma się teraz zająć "kolejnym zestawem wielkich wyzwań", jakim zdaniem Hassabisa jest rozwijanie algorytmów, które pewnego dnia pomogą naukowcom w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów ludzkości. Następcy AlphaGo mają współpracować z ludźmi przy opracowywaniu nowych leków, rewolucyjnych materiałów czy redukcji światowego zapotrzebowania na energię.

Gry rozegrane przez AlphaGo będą miały ogromny wpływ na środowisko graczy go, bo SI zaprezentowała w nich cały szereg nowych ruchów i strategii, diametralnie różnych od tych, które rozwinęli ludzie. DeppMind zdecydowało się umieścić w sieci zapisy 50 meczy, jakie ich program rozegrał sam ze sobą podczas nauki i treningów. Można więc spodziewać się, że wielu graczy wzbogaci swój styl rozgrywki o elementy wymyślone przez sztuczną inteligencję.

AlphaGo nie zostanie udostępniony szerzej. Dyrektor DeepMind zapowiada jednak, że jego zespół będzie publikował wyniki swoich badań których efektem był mistrzowski program.