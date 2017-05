Uber ruszy z testami latających taksówek już w 2020 roku

autonomicznych aut Ubera nie przebiegają tak płynnie jak życzyłby sobie producent. Przed tą technologią jeszcze sporo pracy. Być może po części z tego względu Uber szuka alternatywy w postaci szybkich, latających, elektrycznych taksówek. Pojazdy te mają być o 15 decybeli cichsze niż standardowe helikoptery i osiągać dystans 150-240 km na jednym ładowaniu. Ponieważ do startu nie będą wymagać pasa startowego (technika pionowego startu), mogą okazać się idealnym rozwiązaniem w dużych, zakorkowanych miastach. Testynie przebiegają tak płynnie jak życzyłby sobie producent. Przed tą technologią jeszcze sporo pracy. Być może po części z tego względu Uber szuka alternatywy w postaci szybkich, latających, elektrycznych taksówek. Pojazdy te mają być o 15 decybeli cichsze niż standardowe helikoptery i osiągać dystans 150-240 km na jednym ładowaniu. Ponieważ do startu nie będą wymagać pasa startowego (technika pionowego startu), mogą okazać się idealnym rozwiązaniem w dużych, zakorkowanych miastach. Oczywiście oprócz kwestii technicznych, Uberowi pozostaje załatwienie spraw związanych z prawną stroną przedsięwzięcia. Na ten moment firmie udało się rozpocząć współpracę z lokalną agencją nieruchomości, dzięki czemu latające taksówki Ubera będą mogły lądować na dachach różnych obiektów w mieście. Pierwsze testy odbędą się w 2020 roku w Dubaju. Władze portu lotniczego Dallas Forth Worth również wyraziły zainteresowanie współpracą.