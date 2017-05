Uber zatrudnia znaną badaczkę sztucznej inteligencji

Liderem w dziedzinie autonomicznych samochodów jest Google, ale Uber zamierza co najmniej dołączyć do czołówki. Niestety póki co rezultaty badań nad flotą samoprowadzących się pojazdów są, mimo że nad tą technologią pracuje już kilka zespołów Ubera m.in. w Pittsburgu i San Francisco. Próbując przełamać impas firma zdecydowała się utworzyć kolejny, bazujący w Toronto. Jego sekretną bronią ma być lider oddziału nazwanego Advanced Technologies Group, Raquel Urtasun.