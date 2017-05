Ultrahaptics pracuje nad niewidzialnymi, bezdotykowymi intefejsami

Interfejsy dotykowe są szalenie wygodne, ale nie zawsze mają sens. W goglach VR czy w sytuacjach, w których mamy grube rękawice lub po prostu brudne ręce przydają się fizyczne kontrolery lub obsługa głosowa. Ultrahaptics od 2013 roku pracuje jednak nad innym rodzajem interfejsu łączącym w sobie wygodę sterowania gestami oraz odpowiedniego feedbacku. Rozwiązanie to wykorzystuje technologię ultradźwięków do generowania w powietrzu niewidzialnych kontrolerów np. suwaków, przycisków, pokręteł itp. Taki interfejs unosiłby się nad danym urządzeniem np. kuchenką, laptopem, monitorem, deską rozdzielczą i pozwalałby na dokonywanie stosownych interakcji. Przewagą takiego systemu nad tradycyjnymi interfejsami obsługującymi gesty, byłaby możliwość "odczuwania" niewidzialnych obiektów właśnie dzięki ultradźwiękom. Technologia jest ciągle w fazie rozwoju, choć jej pierwsze efekty były już prezentowane na tegorocznych targach CES. W tym kwartale do zainteresowanych developerów aplikacji i urządzeń mają trafić dev kity, który pomogłyby znaleźć zastosowanie opisanego wyżej rozwiązania i udoskonalenia interfejsu.