W Etiopii stoi kiosk oferujący pirackie filmy za 20 centów

Jeden z czytelników serwisu TorrentFreak odkrył, że w centrum handlowym All Mart w Etiopii stoi maszyna, przypominająca bankomat. Zamiast pieniędzy "wypluwa" ona jednak filmy i seriale, nawet takie, które dopiero miały premierę w kinach... Wystarczy włożyć własnego pendrive'a, a następnie wybrać paczkę filmów (od 1 do 3 dolarów) pojedynczy film lub piosenkę (od 13 do 22 centów), zapłacić i poczekać aż materiały skopiują się na nośnik. Taki automat nie miałby prawa istnieć w żadnej galerii na Zachodzie, ale - jak podaje źródło wiadomości - rząd Etiopii "ma na głowie większe problemy niż piractwo multimediów". Dyrekcja centrum handlowego także wydaje się nie zauważać problemu, więc nic nie wskazuje na to, by intratny biznes miał zostać zamknięty.