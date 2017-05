Autonomiczne autobusy w Wiedniu

W 2015 roku francuska firma Navya udostępniła szwajcarskim władzom swoje autonomiczne autobusy . Teraz testy tej samej floty zostaną przeprowadzone w Wiedniu. Nad przedsięwzięciem pracują m. in. Wiedeńskie Linie Komunikacyjne i Kuratorium Bezpieczeństwa Transportu. Navya Arma to niewielkich rozmiarów autobus elektryczny, który przewiezie maksymalnie 15 pasażerów. Pojazd nie jest szybki, osiąga maksymalnie 45 km/h, ale w ruchu miejskim to w zupełności wystarczy. Po jednym ładowaniu może pracować od 5 do 13 godzin, w zależności od warunków na drodze i konfiguracji systemu. Latem autonomiczne autobusy będą kursowały testowo w nowoczesnej dzielnicy Wiednia: Seestadt Aspen. Miejsce nie jest przypadkowe - to duży urbanistyczny koncept typu smart city. Stanął tam już m.in. pierwszy na świecie ...drewniany wieżowiec. Testy nowoczesnych autobusów potrwają około dwóch lat. Władze miasta planują, że autonomiczna komunikacja miejska ruszy pełną parą w stolicy Austrii w 2019 roku.