Xiaomi - marka dla "wtajemniczonych"

Lei Jun, założyciel i CEO Xiaomi, już na studiach zafascynowany był postacią Steve'a Jobsa. Doceniając piękno i elegancję amerykańskich produktów, zdolny Chińczyk, który wcześniej sprzedał Amazonowi za kwotę 75 milionów dolarów własną platformę handlową Joyo.cn, postanowił zbudować markę technologiczną, mogącą śmiało konkurować z najlepszymi na rynku. W ciągu zaledwie trzech lat od premiery pierwszego smartfonu, Mi 1, Xiaomi zostało uznane za najbardziej wartościowy startup technologiczny na świecie . Wartość firmy przekroczyła wówczas 46 miliardów dolarów. Źródłem sukcesu Xiaomi są oczywiście produkty dobrej jakości, o parametrach nieodbiegających od współczesnych standardów, kosztujące nawet o połowę mniej niż takiej samej jakości urządzenia konkurencji. Finansowy sukces wynika nie tylko ze świetnej sprzedaży. Firma oszczędza na wielu rzeczach, nawet na opakowaniach. Telefony Xiaomi pakowane są w zwyczajne, kartonowe pudełka (przy skali sprzedaży ma to znaczenie), a wielkie kampanie reklamowe zastąpiono marketingiem szeptanym. Producent wierzy, że opinia zadowolonego klienta jest ważniejsza od spektakularnych reklam. I najwyraźniej ma rację. Jednocześnie Xiaomi nie boi się wyzwań, co widać po projektach takich jak chociażby bezramkowy Mi MIX. Xiaomi może nie podbije serc starszego pokolenia, ale ma szansę zaistnieć w oczach ludzi młodych, cieszących się okazyjnymi produktami ściąganymi z Aliexpressu czy DHgate. Kupno iPhone'a w pierwszym lepszym sklepie to żadna przygoda. Kupno smartfona marki Xiaomi, o której wie niewiele osób, daje poczucie "wyższego stopnia wtajemniczenia". Do tego dochodzi ryzyko związane ze sprowadzeniem towaru z zagranicy, którego nigdy nie miało się w rękach i wreszcie olbrzymia satysfakcja z zakupu bardzo dobrego produktu za cenę znacznie niższą, niż kupują "zwykli" ludzie. Kto wie, być może wytworzy się subkultura technologiczna związana z chińskim gigantem? Na razie czekamy na otwarcie pierwszej w Polsce strefy Xiaomi W ciągu zaledwie kilku lat Xiaomi przestało być brandem utożsamianym wyłącznie z telefonami komórkowymi. W Chinach można kupić telewizory, drony, kamery, opaski fitness, gogle VR, powerbanki, elektryczne hulajnogi - wszystko od Xiaomi. Toż to już cały ekosystem! Ale w Polsce firma nie jest dobrze znana. W naszym kraju tę markę kojarzą "ludzie internetu" i branżowi maniacy.