Xiaomi w Polsce jak Samsung i Apple

We wrześniu 2016 roku firma ABC Data została pierwszym, autoryzowanym dystrybutorem Xiaomi w Polsce. Aby rozwijać rozpoznawalność chińskiej marki, teraz uruchamia strefę pokazową w warszawskiej Arkadii. Miejsce to, na wzór salonów Apple czy Sony, będzie zarówno nowoczesnym showroomem jak i sklepem. kamery, Użytkownicy będą mieli możliwości obejrzenia na miejscu urządzeń, które widzieli w internecie - także tych niedostępnych jeszcze w Polsce. A Xiaomi to nie tylko smartfony, także drony, gogle VR, telewizory , opaski fitness i innego rodzaju elektronika użytkowa. Nie każdy ze sprzętów będzie do kupienia na miejscu, ale obejrzenie na żywo być może przyda się przed podjęciem zakupowej decyzji potem w internecie. Punkt pokazowy Xiaomi w warszawskim centrum handlowym zostanie otwarty 2 czerwca. Dokładnie wtedy też premiera smartfona Mi Note 2.