Niezwykła okazja, czyli 56 tys. zł za buty marki Apple

To nie są zwykłe białe sneakersy (czyli po prostu buty sportowe, które już nie są tenisówkami, a jeszcze nie są trampkami). To są TE sneakersy. Białe, ze znanym logo wyhaftowanym na języku, mogą wyglądać niepozornie, ale są jedyne w swoim rodzaju. Na przełomie lat 80. i 90. Apple przygotowało kilka prototypów butów, które ostatecznie nigdy nie trafiły na rynek. Nieliczne egzemplarze firma rozdała swoim pracownikom. Teraz dom aukcyjny Heritage Auctions zamierza wystawić je na aukcji w serwisie eBay. Cena wyjściowa to ponad 56 tysięcy złotych, ale szacowana wartość obuwia jest znacznie wyższa - wynosi ok. 112 tysięcy złotych. Czy znajdzie się chętny, który wysupła tyle gotówki na parę butów? No cóż, w ubiegłym roku prywatny kolekcjoner sprzedał skórzaną kurtkę Steve'a Jobsa za ponad 82 tysiące złotych.

Sneakersy nie były pojedynczym, modowym wybrykiem producenta z Cupertino. Pod koniec lat 80. Amerykanie mogli kupić całą kolekcję ubrań sygnowanych logo Apple'a: swetry, bluzy, koszulki, bejsbolówki, wiatrówki... W obfitym katalogu wysyłkowym można było zamówić nawet zestawy przyborów biurowych, termosy, biżuterię, portfele, zabawki dla dzieci lub sprzęt do windsurfingu. Nawet nie chcemy wyobrażać sobie jaką furorę zrobiłyby dzisiaj takie gadżety i ile gigant mógłby na nich zarobić.