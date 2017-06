Intel wierzy w samochody bez kierowców

Intel uważa, że samosterujące auta to kluczowy kierunek rozwoju nie tylko dla motoryzacji, ale w ogóle transportu. Firma kładzie na stole badania przeprowadzone przez Strategy Analytics. Wynika z nich, że w 2035 roku rynek takich samochodów będzie wart 800 miliardów dolarów (3 biliony złotych), aby w 2050 osiągnąć poziom 7 bilionów dolarów (26 bilionów złotych). To abstrakcyjne dla nas kwoty - ale bardzo konkretne dla biznesu, który inwestuje dziś w tę przyszłościową ścieżkę. Jest jednak i perspektywa społeczna, którą producenci nas kuszą. Dzięki zautomatyzowanym pojazdom mamy w ciągu roku oszczędzać 250 milionów godzin, dojeżdżając szybciej do pracy w zatłoczonych miastach. Analitycy przewidują, że samodzielne auta będą miały znacznie mniej wypadków, co ma przynieść oszczędność 234 miliardów dolarów (900 miliardów złotych). Śmierć na drodze, według danych Strategy Analytics, ominie 585 tysięcy ludzi. To pełne spektrum bajkowej perspektywy? To całkowicie zrozumiałe, że firmy, które postawiły na autonomiczne samochody i inwestują w tę działkę ogromne pieniądze, akcentują ich walory. Jednak obraz trzeba uzupełnić o co najmniej dwa elementy. I obydwa dotyczą tego, co firmy przedstawiają jako zaletę. Bezpieczeństwo. O ile da się stworzyć model, w którym wykażemy, że samochody sterowane przez komputer, dysponujący dopracowanym algorytmem i masą użytecznych danych, będą popełniać mniej błędów niż kierowcy - o tyle trzeba i te maszynowe błędy uwzględnić w szacunkach. Wiemy już dziś jak wiele problemów wynika z luk i dysfunkcji w oprogramowaniu. W systemach sterujących autami ten problem nagle nie zniknie. A to prowadzi do kwestii jeszcze poważniejszej - cyberataków i terroryzmu. Christian Lamprechter, dyrektor zarządzający i szef Intela w Europie Centralnej, uczciwie przyznaje: - Nie możemy dać całkowitej pewności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale traktujemy ten aspekt, jako krytycznie ważny. Już teraz, przygotowując sprzęt, oprogramowanie i centra danych, tworzymy zaawansowane zabezpieczenia na każdym z poziomów - przekonuje Lamprechter. Trzeba jednak zaznaczyć, czego przedstawicielowi Intela nie wypada powiedzieć wprost, że włamania i akty terroryzmu, wykorzystujące skomputeryzowane i usieciowione auta, na pewno będą się zdarzały. I to jest całkowicie nowe. Dotąd przestępca mógł najwyżej włamać się fizycznie do samochodu, a zamachowiec własnoręcznie porwać ciężarówkę. Teraz hakerzy zyskują przynajmniej potencjalną możliwość przejmowania aut na odległość i w dużej skali. Jeszcze jednym bardzo ciekawym aspektem są zaprogramowane decyzje w sprawie tego, jak autonomiczny pojazd ma zachować się w trakcie nieuniknionego wypadku, kiedy ma do wyboru dwa złe rozwiązania. "Klasycznym" przykładem jest określenie, czy komputer powinien ocalić pieszego - starszego człowieka czy dziecko. Czasem producenci odpowiadają: "przede wszystkim chronimy naszych pasażerów", ale to tylko ucieczka. Niektórzy proponują miejscowe, kulturowe kryteria, w zależności od tego, którędy podróżuje samochód. Eksperci Intela przekonują, że w rozwiązywanie takich ciężkich dylematów powinni być zaangażowani nie tylko producenci, ale też polityczne władze i użytkownicy. Ich zdaniem, aspekty etyczne trzeba przedyskutować w szerokiej debacie. Ale prace nad samochodami przyszłości to nie tylko ryzyka i dylematy. Dieter Hoffend, globalny dyrektor sprzedaży i marketingu w Intelu opowiada o swoich pierwszych doświadczeniach podczas jazdy wczesnymi wersjami autonomicznych samochodów: - Na początku to naprawdę specyficzne. Przez pierwszych kilka minut czułem się bardzo niekomfortowo, ale potem było już świetnie. Jechałem samoprowadzącym się autem w Stanach Zjednoczonych z prędkością około 75 mil na godzinę (120 km/h - CHIP). Nie kierujesz, a z lewej co chwilę wyprzedzają cię wielkie ciężarówki. Dodatkowe dziwne uczucie to kiedy po np. 3 godzinach automatycznej jazdy przejmujesz kierowanie. Interakcja człowieka z maszyną, gdy przechodzisz z roli pasażera do roli prowadzącego jest też interesująca - zauważa Dieter Hoffend. Pierwsze testowe samochody wyjadą na ulice jeszcze w tym roku. Seryjna produkcja w 2021. Więcej o naszej wizycie w Intelu możecie przeczytać w CHIP-ie tutaj. A poniżej galeria zdjęć z Muzeum BMW. Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) Nowe, stare, i nie tylko samochody, w muzeum BMW w Monachium (fot. Damian Kwiek / CHIP) «»