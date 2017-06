Sprzedawcy ćwiczą trudne sytuacje w wirtualu

Walmart jest największą amerykańską siecią supermarketów. Do swojego systemu szkoleń włączył właśnie wirtualną rzeczywistość . Dzięki niej nowi pracownicy mają szansę zobaczyć, jak ze sprzedażowymi kryzysami radzą sobie ich doświadczeni koledzy z innych sklepów. Symulacja obejmuje nie tylko konflikty, ale też naukę podstawowej obsługi na danym stanowisku. Walmart już przekonał się, że osoby po VR-owym szkoleniu lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach. Do końca roku firma zamierza zorganizować takie treningi w swoich 200 placówkach. Rocznie wirtualną edukację ma przechodzić 140 tysięcy osób. Walmart nie jest pierwszy. Pisaliśmy już w CHIP-ie o brytyjskiej armii, korzystającej z VR do celów rekrutacyjnych. Natomiast w londyńskim szpitalu ta technologia pomaga w uspokajaniu pacjentów.