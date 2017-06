Nadarzyn bliżej San Diego

Spacerując po halach Ptak Warsaw Expo, można było co chwilę przeskakiwać z jednej rzeczywistości do drugiej. Na fanów Gwiezdnych Wojen czekał spory obszar z makietami m.in. pojazdu AT-ST, śnieżnego śmigacza i myśliwca X-Wing. Wszystkie w dużej skali robiły znakomite wrażenie. A obok cosplayerzy, wcielający się w role Luke'a Skywalkera, Imperatora czy Dartha Vadera. Nie lada gratką była możliwość poczucia się przez chwilę jak pilot myśliwca T-65, dzięki specjalnie zaprojektowanej kabinie do gry.

Wirtualnych rozrywek było więcej. Wydarzenie zostało połączone z targami Good Game. Fani e-sportu mogli oglądać na żywo zmagania profesjonalnych drużyn z gier takich jak "CS:GO", "Overwatch", "League of Legends" czy "Tekken 7". Dla amatorów przygotowano z kolei liczne stanowiska - nie tylko z najpopularniejszymi, ale też z nowymi, niezależnymi produkcjami. Miłośnicy gier retro znaleźli na Good Game m.in. konsole Sega Saturn i NES. Profesjonalne turnieje i stanowiska do gry na hali Good Game Expo (fot. CHIP)

Od elektroniki uczestnicy mogli odpocząć w salach poświęconych grom planszowym, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jeden z wystawców zdradził CHIP-owi, że najwięksi zapaleńcy spędzali na Comic Conie cały dzień nad jednym tytułem. Naszą uwagę przyciągnęła rozbudowana wystawa klocków LEGO. Były i rekonstrukcje słynnych bitew, i znane, polskie budynki (np. łódzka Manufaktura czy katowicki Spodek), a nawet całe miasteczka, które składano miesiącami. Strefa gier planszowych i klocków LEGO (fot. CHIP) Na Comic Con przyjechali również aktorzy z popularnych filmów fantasy. Spotykali się z widzami, a gwiazdy udzielały wywiadów. Podczas krótkiego spaceru trafiliśmy na koncert zespołu Percival, którego dopełnieniem były wizualizacje z gry "Wiedźmin 3". Spotkania z gwiazdami (fot. CHIP) A w tej różnorodności jeszcze CHIP. W naszej strefie czytelnicy m.in. grali na HTC Vive, rysowali na najnowszych tabletach graficznych Wacoma i walczyli o figurkę Spider Mana. Sporo też z porozmawialiśmy. Dziękujemy, że byliście! CHIP na Comic Conie (fot. CHIP)