Samsung Galaxy S8 spadnie ze stratosfery

kamerą Gear 360 i Akcja rozpocznie się 15 czerwca o 12:00 w Gliwicach. Kapsuła - z Samsungiem Galaxy S8 stacją dokującą Dex - o wielkości 30 x 30 x 20 cm uniesie się do pułapu 30 kilometrów, a następnie około 14:15 rozpocznie lądowanie w strefie o promieniu 150 km od punktu startu. Gdzie dokładnie? Wytypują internauci. stronie konkursu można zgłosić się do zawodów, podając współrzędne przewidywanego lądowania. Osoba, której uda się najtrafniej określić punkt przylotu, otrzyma całą zawartość kapsuły. Dwóch kolejnych zwycięzców dostanie vouchery do Brand Store'u o wartości 1000 i 500 złotych. W ten oryginalny sposób producent zachęca użytkowników do zabawy. Galaxy S8 to najnowszy flagowiec koreańskiego producenta, który zadebiutował w naszym kraju 28 kwietnia. Urządzenie ma ekran Infinity - obustronnie zakrzywiony, bez fizycznych przycisków. Standardowe funkcje można poszerzyć wspomnianymi akcesoriami: kamerą filmujacą w 360 stopniach czy stacją dokującą Dex, która pozwala podłączyć telefon do monitora, klawiatury i myszki.