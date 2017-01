Atlassian kupuje Trello za 425 milionów dolarów

Schemat działania Trello jest prosty. To taka wirtualna tablica, do której przypinać można karty z informacjami i załącznikami. Dzięki możliwości współtworzenia tablic z wybranymi użytkownikami taki organizator mocno ułatwia współpracę przy prostych projektach. Przejrzysty interfejs, bardzo przyjazny model freemium i dostępność na wielu platformach to kolejne atuty Trello.

Aplikacja stała się na tyle popularna, że zainteresowała sobą Atlassiana - firmę tworzącą oprogramowanie dla biznesu. W swoim portfolio Atlassian ma m.in. Jirę i Confluence. W marcu do tego grona dołączy także Trello. Aplikacja została sprzedana za niebagatelną kwotę 425 milionów dolarów. Czy inwestycja się opłaci? Z pewnością. Dziś z Trello korzysta ponad 19 milionów użytkowników. I nic nie wskazuje na to, by liczba ta miała zacząć spadać.