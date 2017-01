Co ma wspólnego szef Microsoftu z kawą?

Satya Nadella dołączy do zarządu Starbucksa wspólnie z Rosalind Brewer (dyrektor generalna Sam’s Club i wiceprezes wykonawcza Walmartu) i Jørgenem Vigiem Knudstorpem, prezesem zarządu Lego. Microsoft i Starbucks były swego czasu partnerami. Posiadacze opaski Band drugiej generacji mogli jej używać do płacenia za swoje zamówienie, Outlook wyposażony jest w rozszerzenie do Starbucksa, a sieć oferuje też aplikację na Windows 10. Nadella ma jednak nie pełnić „pomostowej” roli w Starbucksie. Zamiast tego ma wnieść do firmy swoje „bogate doświadczenie i rozumienie tego, jak nowoczesna technika będzie wykorzystywana na całym świecie”, co pozwoli Starbucksowi na „skupienie się na innowacjach technicznych celem umocnienia pozycji Starbucksa na rynku”.