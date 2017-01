Intel staje się udziałowcem Here

Intel chce wykorzystać Here i swoje udziały do dalszych badań nad autonomicznymi pojazdami. Obie firmy chcą wspólnie opracowywać techniki uaktualniania w czasie rzeczywistym map o bardzo wysokiej dokładności. Jak twierdzi Intel, aktualne techniki geolokalizacyjne działają z dokładnością do kilku metrów. Firma chce wykorzystać zasoby Here by stworzyć technikę oferującą kilkucentrymetrową dokładność. Intel będzie też współpracował z Audi, BMW i Daimlerem, a więc aktualnymi właścicielami Here, do testowania opracowanych wspólnie rozwiązań. Here z Intelem pracować też mają nad rozwojem nauczania maszynowego i urządzeń IoT. Transakcja ma zostać zakończona jeszcze w bieżącym kwartale.