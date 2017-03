Polska branża IT już nie tylko dla mężczyzn

Według Komisji Europejskiej w 2020 roku w krajach UE może brakować nawet 825 tys. specjalistów. Ma to oczywiście odzwierciedlenie na rynku polskim, który wytwarza sporą część produktów i usług IT dla firm w Europie i na całym świecie. Rodzime przedsiębiorstwa dostrzegają problem niedoborów kadrowych i coraz częściej zatrudniają kobiety, zmieniając też parytety zatrudnienia w firmach. W naszej firmie kobiety stanowią już 29% całej załogi. Są świetnie wykwalifikowane, posiadają wysokie kompetencje techniczne i miękkie. Bardzo dobrze odnajdują się również w pracy zespołowej. Widać wyraźnie, że równe rozłożenie zatrudnienia kobiet i mężczyzn w zespole wpływa pozytywnie na motywację, poprawia atmosferę pracy oraz tonuje napięcia i stres – co w efekcie przekłada się na lepszą skuteczność i wydajność. - mówi Bartek Łatka, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Professional Services w Qumak S.A. – polskiej spółce technologicznej. Obecność kobiet ma pozytywny wpływ na atmosferę, ale również jakość dostarczanych produktów i usług. Panie doskonale sprawdzają się na stanowiskach związanych z zapewnieniem jakości wytwarzanego oprogramowania, analityką biznesową i analityką danych, ale również są świetnymi developerami czy architektami rozwiązań. Co ważne dla potencjalnego pracodawcy – panie wykazują ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę, są skrupulatne i niezwykle zdeterminowane. Natomiast wysoko rozwinięte kompetencje miękkie sprawiają, że łatwo odnajdują się w takich rolach, jak koordynator grupy zadań oraz kierownik projektu – mówi Katarzyna Dębska, Kierownik Działu Rekrutacji w Qumak S.A. Czym kobiety w IT zajmują się najczęściej? Polki aplikujące do firm IT, często są zainteresowane stanowiskami technicznymi. Ten trend widać wyraźnie wśród studentek, stawiających pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej. Panie zwykle mają sprecyzowane oczekiwania wobec swojego rozwoju zawodowego, co oznacza, że wybierając kierunek studiów śledzą zmiany na rynku pracy. Dotyczy to nie tylko inżynierii oprogramowania, gdzie stanowiska testerskie czy developerskie cieszą się od lat dużym zainteresowaniem wśród pań, ale również innej części naszej działalności, czyli infrastruktury teletechnicznej. Coraz więcej kobiet interesuje się stanowiskami związanymi z projektowaniem instalacji budynkowych, czy zdobywaniem doświadczenia w charakterze inżyniera budowy, a nawet kierownika projektów. Ciekawość wzbudza również praca w dynamicznie rozwijającym się obszarze Business Intelligence i Big Data. Szczególną popularnością cieszy się rola analityka, w której panie mogą łączyć kwalifikacje techniczne z kompetencjami miękkimi, wykorzystywanymi podczas bezpośredniej pracy z klientem – mówi Irmina German, Kierownik działu Employer Branding w Qumak S.A. Wszystko wskazuje na to, że kobiety w IT znajdą dla siebie coraz więcej miejsca. To pozytywny trend, który z jednej strony pokazuje jak szybko Polki potrafią zmieniać swoje kwalifikacje, a z drugiej jak my Polacy, potrafimy reagować na braki kadrowe. Jeśli któraś z Pań zastanawia się nad rozwojem swojej kariery, być może właśnie tu znajdzie swoje miejsce.