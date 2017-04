AMD inwestuje w VR i AR

AMD ogłosiło, że przejęło własności intelektualne (IP) i kluczowy talent inżynierski od firmy Nitero, pioniera w rozwiązaniach z zakresu fali milimetrowych mających znaleźć zastosowanie w przyszłych generacjach zestawów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Przejęcie to zapewnia AMD zwiększenie portfolio praw, które umożliwią systemom VR i dostawcom odpowiednich produktów korzystanie z technologii niezbędnej do tworzenia jeszcze bardziej wciągających i sugestywnych rozwiązań. „Niechciane kable pozostają znaczącą barierą na drodze do upowszechnienia się wirtualnej rzeczywistości. — powiedział Mark Papermaster, dyrektor ds. technologii i starszy wiceprezes AMD. — Nasza nowo nabyta technologia VR służy w szczególności do tego, aby sprostać temu wyzwaniu i jest kolejnym przykładem na to, jak AMD czyni długoterminowe inwestycje w technologie, aby opracowywać rozwiązania o wysokiej mocy obliczeniowej i optymalnej jakości graficznej sprawiające, że komputeryzacja jest coraz bardziej rzeczywista w odbiorze.” Nitero opracowało układ, który pozwala formować fazowo wiązki fal milimetrowych, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez ekosystem VR i AR. Technologia ta wykorzystuje 60-gigahercowe pasma radiowe i dzięki temu ma potencjał zapewnić wielogigabitową transmisję z niskimi opóźnieniami w środowiskach VR o wielkości pokoju. Charakterystyka formowania wiązki rozwiązuje problem wymogu pozostawania w bezpośredniej linii między nadajnikami, jaka cechuje tradycyjne systemy fal milimetrowych o wysokiej częstotliwości. W efekcie technologia ta ma szansę wyeliminować przewodowe systemy VR i umożliwić użytkownikom jeszcze łatwiejsze zagłębienie się w świat wirtualny czy rozszerzony. „Nasz światowej klasy zespół inżynierów był skoncentrowany na rozwiązywaniu trudnych problemów bezprzewodowej technologii VR, która mogłaby być zintegrowana z następnej generacji zestawami. — powiedział Pat Kelly, współzałożyciel Nitero i dyrektor generalny, który dołączył do AMD jako wiceprezes korporacyjny ds. IP w dziedzinie technologii bezprzewodowych. — Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy odgrywać istotną rolę w rozwijaniu długoterminowej wizji AMD.”