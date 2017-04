Robot Photon dla polskiej edukacji

Photon to pierwszy interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem, ucząc je programowania. Na mocy podpisanej dzisiaj w Kielcach umowy pomiędzy Grupą MAC S.A. a firmą Photon Entertainment z Białegostoku, przygotowana zostanie wzbogacona wersja edukacyjna robota Photon. To odpowiedź na wprowadzenie nauki programowania do najnowszej podstawy programowej MEN. Grupa MAC S.A. została wyłącznym dystrybutorem robota Photon dla polskiej edukacji. Zadaniem robota jest uczenie dzieci programowania poprzez mieszankę storytellingu

i najnowszej technologii. Pomysł polskich studentów otrzymał początkowo wsparcie podczas publicznej zbiórki w modelu „crowdfunding”. Udzieliło go 322 osób z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Argentyny, Pakistanu, RPA i innych krajów z każdego niemal kontynentu. Kampania otrzymała też wyróżnienie „Projects We Love” przyznawane przez pracowników serwisu, którym może pochwalić się niecałe 0,5% dostępnych na nim projektów. - Wierzymy, że dzięki strategicznej współpracy z Grupą MAC, nauka programowania

z Photonem zyska dużą, ogólnopolską skalę - mówi Marcin Joka, dyrektor zarządzający firmy Photon Entertainment. - Czas spędzony przy tworzeniu Photona i kampanii uświadomił nam, jak wielu ludzi podziela nasz światopogląd odnośnie programowania. Wierzymy, że kodowanie będzie w XXI wieku równie ważne, jak umiejętność czytania i pisania. Jego znajomość zapewni najmłodszym sukces w przyszłej karierze zawodowej. Poprzez projekt Photona chcemy umożliwić jeszcze większej liczbie dzieci zdobycie tej cennej umiejętności, wspólnie z uznanym wydawnictwem MAC– mówi Marcin Joka. - Cieszymy się z rozpoczęcia strategicznej współpracy ze spółką Photon Entertainment – mówi Grzegorz Kowalski, prezes zarządu Grupy MAC S.A. – Wykorzystamy nasze solidne doświadczenie i kompetencje w edukacji, zarówno szkolnej, jak i przedszkolnej, w której jesteśmy niekwestionowanym liderem. Nauka programowania doskonale wpisuje się zarówno w poszerzaną o nowe technologie ofertę Grupy MAC, jak i najnowsze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadziło naukę programowania w nowej podstawie programowej już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzięki nam nauczyciele i rodzice mogą być pewni przyszłości swoich dzieci. Przyszłość to między innymi programowanie. Każdy egzemplarz robota wyposażono w sensory, które pozwalają mu widzieć, słyszeć, odczuwać dotyk, odróżniać ciemność od światła, mierzyć odległość i nie tylko. Język programowania używany przez robota zainspirowały Scratch oraz Google Blockly, dzięki czemu opanować mogą go nawet najmłodsi. Każdy użytkownik otrzymuje dostęp do specjalnej aplikacji dostępnej na smartfony

i tablety. Za jej pośrednictwem dzieci poznają historię Photona – robota, którego statek kosmiczny zderzył się z asteroidą i spadł na Ziemię. Poprzez wykonywanie różnych programistycznych zadań pomagają Photonowi odzyskać utracone zmysły oraz odbudować statek. Aplikacja zachęca do zdrowej rywalizacji i współpracy za sprawą tablic rekordów oraz codziennych wyzwań. Punkty doświadczenia zdobywane podczas zabawy służą do rozwijania robota i dopasowywania go do własnych upodobań. Dzięki temu każdy Photon będzie jedyny w swoim rodzaju. wzbogacona wersja edukacyjna robota. Jej wyróżnikiem będą gotowe scenariusze lekcji dostosowane do najnowszej podstawy programowej MEN, dzięki którym nauczyciel będzie mógł z sukcesem rozpocząć pełną pasji naukę programowania. W ofercie Grupy MAC S.A. dostępna będzieJej wyróżnikiem będą gotowe scenariusze lekcji dostosowane do najnowszej podstawy programowej MEN, dzięki którym nauczyciel będzie mógł z sukcesem rozpocząć pełną pasji naukę programowania. Szkoły i przedszkola mogą już składać zamówienia na robota Photon. Cena 1 sztuki: 990 zł. Pierwsze dostawy planowane są na wrzesień 2017 roku, a więc na początku nowego roku szkolnego.