Renault przejmuje dział badawczy Intela

W 2020 roku Renault zamierza wypuścić na rynek samochody wyposażone w system ADAS (zaawansowany asystent kierowcy). Nie będzie to jeszcze w pełni autonomiczna technologia - kierowca w dalszym ciągu będzie musiał uważać na drogę i samodzielnie prowadzić auto, ale dzięki odpowiednim kamerom i oprogramowaniu samochód będzie mógł automatycznie zahamować, wyregulować dystans do auta znajdującego się przed nami czy wyśrodkować pojazd na pasie. Po 2020 roku Renault planuje wprowadzać ulepszone wersje swojego systemu, które pozwolą na bardziej autonomiczną jazdę przy zachowaniu odpowiednich warunków (ograniczenie prędkości, niewielki ruch na drodze). Pod koniec czerwca Renault zamierza sfinalizować transakcję przejęcia działu badań Intela, zatrudniającego ponad 400 wykwalifikowanych specjalistów. Zespół Intela wspólnie z inżynierami Renault będzie zajmował się nowym oprogramowanie dla samochodów. Wizja aut przyszłości jest oczywista - samochody mają być autonomiczne, elektryczne, a także zapewniające szybką łączność i dostęp do multimediów. Oprogramowanie, które Renault chce rozwijać, ma zaoferować klientom innowacje w zakresie doświadczeń związanych z samą jazdą - ma być ona płynniejsza i bezpieczniejsza dzięki pomocy sztucznej inteligencji.