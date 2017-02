Testujemy UPS-a Green Cell RTII z wyświetlaczem LCD 3000VA

UPS (Uninterruptible Power Suply) to, po polsku, zasilacz awaryjny. Służy do tego, do czego jego nazwa wskazuje, a więc do zapewnienia nam prądu w momencie, gdy z jego dostępnością jest problem. UPS cały czas dba o to, by jego wbudowany akumulator był naładowany oraz pełni rolę listwy antyprzepięciowej. A gdy prądu zabraknie, ów akumulator jest wykorzystywany, by zapewnić podłączonym do niego urządzeniom nieprzerwaną pracę lub chociaż możliwość bezpiecznego jej zapisania i wyłączenia tychże urządzeń. Wzorowym przykładem takiego urządzenia jest Green Cell RTII. Schemat budowy tego urządzenia umożliwia jego pracę zarówno w pozycji poziomej, jak i montaż w szafach rack 19’’. Może on też pracować w pozycji pionowej. Ciekawym dodatkiem jest jego wyświetlacz LCD, który w przejrzysty sposób informuje o trybie pracy zasilacza. Z tego wyświetlacza dowiemy się takich informacji, jak aktualny poziom naładowania akumulatora, stan ładowania, tryb pracy, zużycie energii czy temperatura. Jakby tego było mało, tym 2700-watowym zasilaczem możemy zarządzać zdalnie dzięki dołączonemu do niego oprogramowaniu w polskiej wersji językowej. Możemy dzięki niemu również monitorować pracę tego UPS-a i błyskawicznie reagować w razie potrzeby. Co ważne, zasilacz zapewnia pełną, czystą sinusoidę. Czemu to takie ważne? Ponieważ dzięki temu możemy być pewni, że wszystkie podłączone do UPS-a urządzenia są bezpieczne i nie musimy się przejmować o stabilność ich pracy. Ale to nie koniec! Wydajność Green Cell RTII również jest czymś, czym producent może się pochwalić. Sięga ona bowiem aż 90 proc. Producent wyposażył ten model również w funkcję zimnego startu. Zimny start to wymuszenie pracy w trybie akumulatorowym bez wcześniejszego podłączenia do sieci zasilającej. Green Cell RTII posiada też podwójną konwersję. Oznacza to, że napięcie z gniazdka jest najpierw konwertowane z prądu zmiennego na stały, który jest wysyłane do ładowarki akumulatora, a następnie do falownika, który zasila prądem zmiennym podłączone urządzenia. Po co? By wyeliminować ryzyko spadku napięcia nawet o milisekundę. Za całość zapłacimy około 1750 złotych, w zależności od dystrybutora. Biorąc pod uwagę ilość oferowanych dodatkowych funkcji, po uwzględnieniu ceny pozostaje nam ten model gorąco polecić. Zresztą, zrobilibyśmy to nawet, gdyby był droższy… Specyfikacja: Gwarancja: 24 miesiące

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak

Stan: Fabrycznie nowa

Typ: Online

Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak

Możliwość zwrotu: Do 30 dni

Kod produktu: UPS15

Producent: Green Cell

Wymiary: 440 x 86.5 x 720 mm

Waga: 23,3 kg

Napięcie wejściowe: 110-290V

Częstotliwość wejściowa: 45-65Hz (wykrywana automatycznie)

Napięcie wyjściowe: 200/208/220/230/240V AC

Moc: 3000VA (2700W)

Częstotliwość wyjściowa: 50Hz / 60Hz

Gniazda: 6x IEC320 C13-10A (podzielone na dwa segmenty z możliwością przydzielenia odrębnych ustawień), 1x C19-16A

Baterie: 6x akumulator 12V 9Ah - czas pracy na baterii przy 100% obciążeniu 3-5min (wyświetlane na panelu LCD)

Wskaźnik: panel LCD (obciążenie, stan baterii, prąd wejściowy, prąd wyjściowy, aktualny tryb pracy)

Porty: 1x USB typ B, 2x RJ45, 1x RS232, 1x SNMP slot, 1x EPO , 1x konektor Anderson PowerPole

Temperatura pracy: 0-40°C

Kształt napięcia wyjściowego: Czysta Sinusoida

Typowy czas ładowania: 5 godzin do 90% pojemności akumulatorów

Współczynnik mocy: ⩾0.98

Możliwość zasilania generatorem: Tak

Współczynnik THDi na wejściu: mniej niż 7% przy 100% obciążenia

Faza na wejściu: Pojedyncza faza i uziemienie

Faza na wyjściu: Pojedyncza faza i uziemienie

Współczynnik mocy na wyjściu: 0.9

Zniekształcenie napięcia na wyjściu: mniej niż 2%

Współczynnik szczytu : 3:1

THD na wyjściu: mniej niż 3% przy stałym obciążeniu, mniej niż 5% przy zmiennym obciążeniu

Czas zmiany trybu pracy: Do pracy na baterii 0 ms, do pracy w trybie bypass mniej niż 4 ms

Ochrona przed przeciążeniem : Tak

Ochrona przed przepięciem: Tak, obejmuje cały układ

Ochrona przed przegrzaniem: Tak, w trybie pracy sieciowej przejście w tryb bypass, przy pracy na baterii automatyczne wyłączenie UPS

Ochrona przy rozładowaniu baterii: Alarm i wyłączenie urządzenia (dodatkowe funkcje ustawiane z pomocą oprogramowania)

Wyłącznik bezpieczeństwa EPO: Natychmiastowe wyłączenie UPS, możliwość ustawienia trybu NO lub NC

Autodiagnostyka: Podczas uruchamiania UPS oraz z pomocą oprogramowania

Alarmy: Wizualne i dźwiękowe: brak zasilania sieciowego, niski stan baterii, przeciążenie, awaria układu

Temperatura przechowywania: -25-+55°C

Wilgotność: 0-95%

Hałas: mniej niż 50dB (odległość 1m)

Certyfikaty: CE, zgodność z normą PN-EN 62040-2