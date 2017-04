Głośniki nie tylko do komputera

Taką propozycją może być zestaw Edifier 1280DB. Pierwsze co w nim rzuca się w oczy to klasyczna, solidna konstrukcja. Obudowy wykonane zostały z 12 mm płyty MDF, która dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zawsze modnym czarnym i okleinie drewnopodobnej. Jakość wykonania głośników nie pozostawia nic do życzenia. Wszystko jest ładnie wykańczone i spasowane.

Zestaw składa się z dwóch kolumn wyposażonych w 4-calowy głośnik średniotonowy, 13 mm tweeter z jedwabną kopułką oraz umieszczony z przodu wylot bass refleksu. Całość prezentuje się bardzo dobrze, zwłaszcza po zdjęciu maskownicy, czyli w moim preferowanym sposobie korzystania konstrukcji monitoropodobnych. W prawej kolumnie umieszczony został wzmacniacz i to w niej znajduje się całe centrum dowodzenia: regulacje i przyłącza. Z boku obudowy, w zagłębieniu ukryte są potencjometry regulacji głośności i podbicia/obniżenia tonów niskich i wysokich. Te ostatnie, na godzinie 12 mają zaznaczony punkt centralny, co bardzo ułatwia ustawienia.

Gabaryty i umieszczony z przodu bass refleks pozwalają bez problemu ustawić głośniki na biurku i to w bliskiej odległości od ściany. Edifiery 1280DB grają dość równo, ale przy ostrzejszych gatunkach muzycznych wydaje się, że brakuje im nieco drapieżności. Być może jest to wynik (jak na moje ucho) braku wyraźnie zarysowanych najwyższych dźwięków. Pamiętajmy też, że są to małe głośniki i nie usłyszymy z nich mocnego subbasu, ale to co oferują jest na bardzo dobrym poziomie. Średnie i niskie tony są równe i czyste w całym paśmie i też w bez względu na poziom głośności. Dobrze ustawione Edifiery, ze zdjętymi osłonami ładnie też rysują scenę. Ogólnie ich brzmienie, opisałbym jako miękkie, nienachalne, dobre do długotrwałego słuchania – a do tego przecież zostały one stworzone.

Największą zaletą 1280DB jest rozbudowany jak na ten typ konstrukcji zestaw wejść. Dwa wejścia liniowe RCA, wejście minijack, wejście optyczne oraz Bluetooth. Jest naprawdę w czym wybierać. Takie głośniki można równocześnie podłączyć do konsoli, dekodera telewizji cyfrowej i telewizora, a kiedy chcemy bezprzewodowo strumieniować muzykę z telefonu. Wyboru źródła dźwięku dokonujemy za pomocą małego, zgrabnego pilota. Służy on także do regulacji poziomu głośności, wyciszania dźwięku.

Dane techniczne

Moc całkowita: 42 W

Moc wyjściowa: RMS 21W x 2 (THD + N=10%)

Głośnik średniotonowy: 116 mm (4 cale), ekranowany magnetycznie, z portem bass reflex

Głośnik tonów wysokich: 13 mm z jedwabną kopułką, ekranowany magnetycznie, 4 Ω

Poziom szumów: ≥85 dBA

Pasmo przenoszenia: 55Hz-20KHz

Zniekształcenia: ≤ 0,5%

Wejście audio: RCA, 3,5 mm AUX, RCA, Bluetooth, TOS

Regulacja: głośność, tony wysokie i niskie oraz pilot

Waga: ok. 4,90 kg

Wymiary: 146×234×196 mm

Cena: ok. 550 zł