Epson L386 w testach naszych Czytelników! Część 1

To pierwszy artykuł z serii testów, które będziemy sukcesywnie publikować na łamach czasopisma CHIP i na stronie CHIP.pl. Pierwszy, a zatem w naturalny sposób testujący skupią się właśnie na tak zwanych "pierwszych wrażeniach". Epson L386 nie w naszych, ale w Waszych testach! Najpierw jednak przypomnijmy cały projekt. Publikowane testy to pierwsze informacje od pięciorga Czytelników, których wybraliśmy w ramach konkursu "Przetestuj i zatrzymaj drukarkę Epson L386!". Nie są to osoby związane z redakcją CHIP-a, mają różne zawody, różnią się też wiekiem i płcią, a także mieszkają w różnych częściach Polski. Dobieraliśmy ich w ten sposób, by zapewnić jak największą różnorodność ocen i punktów widzenia – przekonamy się więc niebawem, czy to zamierzenie okazało się skuteczne. Epson L386 to prawdziwe urządzenie wielofunkcyjne, które oprócz wysokiej jakości wydruków oferuje także skanowanie i kopiowanie. Łączy się przewodowo lub poprzez Wi-Fi, a zintegrowany zewnętrzny system ogromnych pojemników na atrament sprawia, że drukowanie stało się niezwykle ekonomiczne. Zapas tuszu, który otrzymujemy w momencie kupna tego urządzenia powinien starczyć na wydrukowanie 13 000 stron czarno-białych lub 6500 kolorowych! A oto, co sądzą o Epsonie L386 pierwsi testujący: Marcin Mikołajczyk Czy drukarka atramentowa w dzisiejszym świecie może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć na bazie dostarczonego sprzętu przez firmę Epson. Drukarka była solidnie zapakowana w dość duży karton, brakowało kabla USB w zestawie, co sugerowało powiew świeżości. Odchodzimy od kabli na dobre! Na pochwałę może liczyć niewielki i bardzo lekki zasilacz. Warto zauważyć, że dodanie przez producenta 3 zasobników z atramentem kolorowym (po 1 na kolor) i aż 3 czarne zapewni wiele wydruków bez dodatkowych wydatków po zakupie. Instalacja oprogramowania przebiegła bardzo sprawnie – ograniczyłem się do uruchomienia instalatora i głównie potwierdzania pytań kreatora. Na końcu drukarka odwdzięczyła się bardzo przejrzystym wydrukiem testowym. Wstępne uzupełnienie atramentu z początku wydało mi się skomplikowanym procesem ale kreator instalacji poprowadził mnie za rękę i opisał szczegółowo cały proces, jak również zwrócił uwagę, że po uzupełnieniu atramentu trzeba odczekać 20 minut na jego poprawne załadowanie. Użytkowanie drukarki jest bardzo wygodne. Dzięki WiFi nie ma konieczności ustawiania jej blisko komputera jak również szybkość druku jest na bardzo wysokim poziomie. Wydruki na standardowym papierze są świetnej jakości. Producent do zestawu dodaje również błyszczący papier pozwalający na wydruk 100 zdjęć - trzeba tutaj dodać, że jakość ich jest olśniewająca aczkolwiek wydruk jednego trwa dłuższą chwilę. Iwona Wilk Po rozpakowaniu drukarki zaskoczył mnie jej design. Świetnie zaprojektowane urządzenie, które ładnie wygląda na biurku, a dla mnie to ważne. Bardzo się cieszę, że będę mogła ją testować. Drukarka będzie eksploatowana dość intensywnie, ponieważ znajdzie się w moim biurze. Jestem księgową, w związku z tym ilość wydruków jest znaczna. Bardzo ciekawa byłam, jak będzie spisywał się skaner, ponieważ często korzystam z tej funkcji przesyłając ważne dokumenty, zatem został przetestowany w pierwszej kolejności. Spisał się bardzo dobrze – nawet wyrazy zapisane małą czcionką są czytelne, równie dobrze oddane są kolory. Na razie to wszystko, w drugiej kolejności zajmę się testowaniem kopiarki, jestem ciekawa czy rzeczywiście ilość kopi, którą można wykonać wykorzystując atrament załączony w pakiecie będzie tak wysoka, jak deklaruje producent. C.D.N.!