P10 jest nie tylko lepiej wykonany niż poprzednik, ale także lepiej wyposażony. Świetnie wykonana i smukła obudowa pozbawiona jest ostrych krawędzi. W tej kwestii Huawei ponownie wyprzedził stawkę, szkoda tylko, że zapomniał o odporności na wodę. P10 jest kompaktowy i dobrze leży w dłoni. Sprytny czytnik linii papilarnych znajduje się teraz pod ekranem, a nie jak w P9, z tyłu. Które rozwiązanie jest lepsze, to kwestia gustu. W P10 czytnik służy dodatkowo jako coś na kształt miniaturowego touchpada – rozpoznaje bowiem gesty, za pomocą których sterujemy interfejsem. Spodobał się nam 5,1-calowy wyświetlacz, który jest ostry i bardzo jasny, a rozdzielczość Full HD wydaje się idealnie dopasowana do rozmiaru. W kwestii optyki głównego aparatu Huawei współpracuje z Leicą. Efektem tego jest podwójny aparat, w którym jedna z matryc rejestruje czarno-biały obraz o rozdzielczości 20 Mpix, podczas gdy druga zapisuje 12-megapikselowy obraz kolorowy. Połączenie danych z obu matryc ma zapewnić jeszcze żywsze kolory i bardziej szczegółowe odwzorowanie niż w P9. Taki sam układ został zastosowany w sztandarowym modelu producenta – Mate 9. Z zalet tego rozwiązania skorzystamy, wybierając tryb profesjonalny w aplikacji aparatu. Dwa obiektywy rejestrują bardzo ładne fotografie i dobrze radzą sobie przy słabym świetle. Pochwalić należy też nowy tryb portretowy – obrazy są bardzo ładne, co jest wynikiem m.in. zastosowania 8-megapikselowego aparatu, także z optyką Leica.

Niestety, tryb automatyczny znów nie wypada najlepiej: na scenach testowych brak ostrości, nawet przy świetle dziennym. Na fotografie, filmy aplikacje i muzykę mamy do dyspozycji 64 GB wbudowanej pamięci, którą można w razie potrzeby rozszerzyć za pomocą karty microSD. P10 napędza ośmiordzeniowy HiSilicon Kirin 960, przy czym cztery rdzenie taktowane są częstotliwością 2,4 GHz, pozostałe – 1,8 GHz. W połączeniu z 4 GB RAM daje to naprawdę wydajny sprzęt, do płynności działania którego trudno mieć zastrzeżenia. Telefon działa pod kontrolą Androida 7 z autorską nakładką Huawei Emotion UI.

DANE TECHNICZNE: