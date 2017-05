Smukły i wyjątkowo wygodny w obsłudze

Opisywany model pojawił się na rynku w ubiegłym roku i jako jeden z niewielu obsługiwał Dolby Vision (na razie mało popularny standard HDR wykorzystywany m.in. przez Netflixa w niektórych produkcjach). Nie zapomniano oczywiście o HDR 10. Trzeba jednak zaznaczyć, że jasność nieco ponad 350 cd/m2 to wartość, przy której dopiero zaczynamy widzieć różnice w stosunku do standardowego obrazu. Efekt najlepiej widoczny jest w ciemnych scenach z pojedynczym jasnym punktem, w jasnych – trudno dostrzec różnicę. Jeśli chodzi o jakość obrazu, jest bardzo dobrze. Mimo że matryca IPS ze zmatowioną powłoką nie zapewnia tak głębokiej czerni jak VA, dzięki zastosowaniu strefowego przygaszania inżynierom udało się uzyskać całkiem przyzwoity kontrast. Telewizor oferuje 10 trybów wyświetlania, z czego najbardziej interesujący jest tryb „Kino”. Zapewnia on wyświetlanie treści tak, jak zostały one utrwalone np. na nośniku Blu-ray. Trzeba tylko pamiętać o wyłączeniu wszelkich „polepszaczy” obrazu. Nie mniej istotne są też dwa tryby „Ekspert”, które umożliwiają profesjonalną kalibrację dla ustawień dziennych i nocnych, oddzielnie dla każdego z interfejsów wejściowych. Odwzorowanie barw jest bardzo dobre, telewizor obsługuje paletę barw Rec. 2020 – w wielu przypadkach możemy się zdziwić, dostrzegając kolory, których nie widzieliśmy, oglądając te same filmy na innych telewizorach. Równomierność podświetlenia jest bardzo przyzwoita. Z treściami SD i HD wszystkie nowoczesne modele radzą sobie bardzo dobrze, LG nie stanowi tu wyjątku. Nie sposób nie wspomnieć o bardzo zaawansowanym pilocie i systemie webOS 3.0. W modelach z 2016 roku w centralnej części pilota znalazł się przycisk sterowania głosowego. Umożliwia on m.in. głosowe wyszukiwanie treści w Internecie.Ruchami pilota sterujemy kursorem na ekranie. Wśród systemów operacyjnych dla telewizorów webOS wydaje się najlepiej dopracowany i najbardziej intuicyjny, pozostawiając Tizena i Android TV w tyle. W sklepie jest też dla niego sporo aplikacji. DANE TECHNICZNE: Rozdzielczość 3840x2160 pikseli Panel IPS 4K Edge Tunery DVB-T2, DVB-C, DVB-S Złącza 3x HDMI, LAN, CI+, 3x USB,

optyczne, komponentowe HDR HDR 10, Dolby Vision DLNA/Miracast/WiDi tak/tak/tak Wymiary (wys. × szer. × gr.) / Masa 298×96,5×230 mm / 2,38 kg Info www.lg.com/pl Cena ok. 5299 zł