Ekran dla wymagających graczy

Zakrzywione ekrany mają sens zwłaszcza w przypadku monitorów o dużej przekątnej, takich jak opisywany 31,5-calowy BenQ. Urządzenie ma natywną rozdzielczość 1920×1080 pikseli, krzywiznę 1800R i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Jest to sprzęt kierowany do graczy i jako taki jest zgodny z AMD FreeSync. Matryca VA zapewnia całkiem niezłą przestrzeń barwną (96 proc. sRGB i 74 proc. AdobeRGB), ale standardowe ustawienia nie są optymalne, jeśli idzie o wierność reprezentowanych kolorów. Co ciekawe, lepsze efekty uzyskamy, gdy ustawimy profil kolorów na ciepły (ustawienie „reddish”). Jeśli trochę pomajstrujemy przy ustawieniach, powinniśmy uzyskać całkiem niezłe rezultaty. Średnie odchylenie dE dla palety GCD Classic w teście Color Checker może zejść nawet do około 2, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na monitor nieprzeznaczony do pracy z grafiką. Co ważne, kolory są równomierne na całej powierzchni ekranu.

Maksymalna jasność dla trybu kolorów sRGB wyniosła 280 cd/m2, w trybie Custom zmierzyliśmy 328 cd/m2. Jest to zgodne z obietnicami producenta. Zmierzony kontrast okazuje się nawet lepszy niż deklarowany – w trybie sRGB i przy jasności ustawionej na 120 cd/m2 wyniosła ona 3929:1. Równomierność podświetlenia mierzona przy jasności 120 cd/m2 jest na bardzo przyzwoitym poziomie – różnice sięgają 14 proc., więc praktycznie nie są zauważalne gołym okiem. Niezauważalny jest też input lag. Jeśli przyjrzymy się monitorowi z zewnątrz, to prawdę mówiąc, odbiega on od naszego wyobrażenia o monitorach gamingowych – i dobrze. Nie znajdziemy tu dużych połaci plastiku w krzykliwych kolorach, a raczej stonowane i bardzo estetyczne wykończenia w czerni i szarościach. Smukła metalowa podstawa jest stabilna, choć umożliwia tylko regulację wysokości i pochylenia panelu. Urządzenie wyposażono w porty HDMI 1.4 oraz DisplayPort i miniDP 1.2, a to oznacza, że aby skorzystać z pełni dobrodziejstw FreeSync, musimy skorzystać właśnie z połączenia przez DisplayPort. HDMI nie obsłuży tak wysokiej częstotliwości. Trochę brak huba USB i choćby najprostszych wbudowanych głośników.

Podsumowując - ten monitor o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości Full HD zapewnia przyzwoite odwzorowanie kolorów, niezauważalny input lag i obsługę AMD FreeSync do 144 Hz.