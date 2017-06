TEST: Lenovo ThinkPad Mobile Projector

Zadaniem projektora Stack Mobile Projector jest przede wszystkim dać mobilnemu biznesmenowi możliwość wyświetlenia prezentacji lub zademonstrowania produktu w każdej sytuacji, bez konieczności polegania na zastanej infrastrukturze. Krótko mówiąc ma być podstawowym urządzeniem prezentacyjnym podczas spotkań zorganizowanych ad hoc, w podróży albo w sytuacji kryzysowej. Ma być też planem B na co dzień, jeśli ktoś nie stanie na wysokości zadania i w sali konferencyjnej w której ma się odbyć spotkanie nie będzie projektora, będzie miał on niekompatybilne złącza, będzie zepsuty albo nie da się skonfigurować. Od razu można powiedzieć, że jeśli chodzi o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownika, Stack Mobile Projector jest prawdziwym mistrzem. Inżynierowie Lenovo podeszli do projektowania go niemal tak, jakby był lądownikiem księżycowym - cokolwiek by poszło źle, musi być plan awaryjny, możliwość wypełnienia misji w inny sposób. O czym piszę? Już wyjaśniam. Otóż wyobraźmy sobie, że pewien wyjątkowo pechowy biznesman - nazwijmy go B - przychodzi na umówione spotkanie na którym ma zaprezentować kilka slajdów na temat nowej usługi jego firmy. Niestety, w sali w której odbywa się spotkanie nie ma projektora… Pan B z uśmiechem wyjmuje z teczki swój projektor ThinkPada i podłącza go do prądu. Co za pech, akurat wysiadło zasilanie w gniazdkach! Nasz biznesmen nie traci rezonu - Stack Mobile Projector ma wbudowaną baterię, więc obejdzie się bez prądu z sieci. Ale oto kolejny nieprzyjemny moment: B zapomniał laptopa. Żaden problem, w projektorze jest złącze USB więc można prezentację puścić z pendrive'a! Czy raczej, można by było, gdyby pechowy handlowiec nie zgubił go gdzieś po drodze. Cóż, kto inny pewnie by już się załamał, ale nie B - jego projektor ma własną pamięć i system operacyjny Android, więc jest tak naprawdę samodzielnym urządzeniem prezentacyjnym. Może cenne slajdy są w jego pamięci masowej? A jeśli nie…? Nawet wtedy B wciąż ma jeszcze szansę jakoś z tego wybrnąć. Stack Mobile Projector ma łącze WiFi, a wbudowany Android oferuje przeglądarkę WWW więc można połączyć się z firmowym serwerem albo swoim dyskiem chmurowym i ściągnąć potrzebny plik. Naprawdę trudno o większą uniwersalność! Projektor Lenovo doskonale wypada pod względem wykonania. Trzymający się typowej dla linii ThinkPad estetyki Stack Mobile Projector jest czarny, matowy i kanciasty, ale bynajmniej nie nudny. Wszystkie zastosowane materiały są wysokiej jakości, nie można mieć też zastrzeżeń do solidności konstrukcji czy spasowania elementów. Projektor wyposażony jest w lampę LED i wyświetla obraz o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Podczas zasilania z sieci maksymalna jasność obrazu wynosi 150 lumenów, a po przełączeniu na pracę z wbudowanego akumulatora zostaje ograniczona do 100 lumenów. Regulacja ostrości odbywa się ręcznie za pomocą obiektywu projektora. Podczas testów projektor dobrze radził sobie w niezaciemnionych pomieszczeniach, także podczas wyświetlania obrazu na przygodnych powierzchniach, takich jak ściany. Chociaż teoretycznie można uzyskać znacznie większy rozmiar obrazu, optymalna wydaje się wielkość odpowiadająca przekątnej ok. 30", którą uzyskuje się z odległości około półtora metra. Przy większych odległościach i przekątnych obraz staje się zbyt ciemny, a kolory - wyblakłe. Bardzo dobrze działa funkcja automatycznej korekty geometrii obrazu, samoczynnie "prostująca" trapezoidalne zniekształcenie wynikające z umieszczenia projektora pod kątem wobec ekranu. Szkoda, że korekta ta dotyczy tylko zniekształceń pionowych. Zmierzony czas intensywnej pracy (odtwarzanie z pamięci wewnętrznej filmu zapisanego w wymagającym dużego zaangażowania procesora kontenerze MKV) przy zasilaniu akumulatorowym i ustawieniu maksymalnej jasności to 48 minut. Jak wspomniałem wyżej, Stack Mobile Projector ma wbudowany system operacyjny. Jest to zmodyfikowany (bardzo uproszczony) Android 6.0 pozwalający skorzystać z przeglądarki zdjęć, odtwarzacza multimediów MX Player, i przeglądarki WWW. Możemy też zarządzać plikami oraz skorzystać z pakietu WPS Office, pozwalającego otwierać i edytować pliki MS Office. System projektora nie ma dostępu do sklepu Play ani żadnego innego repozytorium aplikacji, ale jest możliwość instalacji apek w postaci plików APK, można więc dodać to, czego nam szczególnie brakuje - na przykład obsługę OneDrive lub Dropbox. Obsługa systemu odbywa się za pomocą znajdującego się na górze obudowy touchpadu z trzema przyciskami funkcyjnymi, albo za pośrednictwem aplikacji na smartfonie, pozwalającej zmienić telefon w zewnętrzny touchpad. Także z aplikacji można wygodnie przesyłać obraz do projektora. Podsumowanie:

Projektor Lenovo ThinkPad Stack Mobile Projector to bardzo uniwersalne akcesorium, dające szerokie spektrum możliwości wykorzystania. To kwintesencja dobrze rozumianego kompromisu: odpowiednio mały, odpowiednio jasny, odpowiednio długo pracujący na baterii, o odpowiednio dużej rozdzielczości, a do tego bardzo bogato wyposażony. Próba poprawy któregokolwiek parametru popsułaby pozostałe, niszcząc efekt. Doskonale nadaje się dla mobilnych biznesmanów, projektantów czy freelancerów, którzy często potrzebują pokazać jakieś cyfrowe treści w większym gronie, czasem w miejscach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury.