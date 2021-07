60 GB na wakacje od nju mobile

By umilić wakacje swoim nowym klientom nju mobile rozdaje solidną porcję darmowych gigabajtów. Jak skorzystać z promocji? Sprawdźcie poniżej.

Kup abonament w nju mobile i odbierz paczkę gigabajtów

Od 1.07 do 31.08. 2021 roku każdy, kto kupi ofertę nju mobile na abonament lub internet mobilny będzie mógł włączyć bezpłatny pakiet aż 60 GB. Co istotne, nju dzieli tą ilość na dwie paczki po 30 GB ważne 30 dni od momentu ich włączenia. Dodatkowo, jeśli kupicie ofertę w parze lub trio, bonus zostanie włączony osobno na każdym numerze. Oznacza to, że łącznie dostaniecie 120 albo nawet 180 GB.

Czytaj też: VAT na zamówienia z AliExpress wprowadzony. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Jak aktywować bonus?

Jak to zwykle bywa, należy wysłać SMS pod bezpłatny numer 80855 o treści WAKACJE. Co istotne – by odebrać 60 GB włączamy dwa razy pakiet po 30 GB. Każda taka paczka ważna jest 30 dni od aktywacji i skorzystać z niej można tylko na terenie kraju. Jeśli zaś będziecie chcieli sprawdzić, ile GB Wam jeszcze zostało, to należy wysłać bezpłatny SMS pod numer 80138 o treści ILE.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News