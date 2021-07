CrownCruiser to najpewniej najciekawszy elektryczny rower, jakiego zobaczycie

Spójrzcie powyżej na elektryczny rower CrownCruiser i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy rzeczywiście wygląda na ebike. Jak dla mnie to retro-futurystyczny kawał motoroweru, ale jak doskonale już pewnie zauważyliście, granica między elektrycznymi pojazdami kompletnie zatarła granice między poszczególnymi modelami.

Opracowany przy udziale ekspertów z branży lotniczej CrownCruiser to przykład elektrycznego roweru, który zamiast iść w stronę udawania, że elektryczny nie jest, pragnie rozgłosić to na cztery strony świata. Zawdzięcza to przede wszystkim przykuwającą ramą typu monocoque z włókna węglowego, którą uzupełniają pasujące do siebie wizualnie widelce i szeroka kierownica. Zwłaszcza że CrownCruiser dopełnia swoją niestandardowość zupełnie zabudowanym tylnym kołem (opcjonalnie) i ciekawym, króciutkim błotnikom tuż przy oponach.

Co tu dużo mówić, CrownCruiser to jeden z tych modeli, które przyciągają wzrok, więc pozostaje pytanie, co ma do zaoferowania? W wydaniu europejskim niestety skrzydeł nie rozwija, bo jego 250-watowy bezszczotkowy silnik zapewnia wspomaganie do 25 km/h, co w przypadku wersji USA rośnie do 750 W i 50 km/h. Po stronie zasięgu opowiada się 11,6 lub 14,5 Ah wymienny akumulator – z maksymalnym zasięgiem wspomagania na jednym ładowaniu wynoszącym 160 km. Napęd dopełnia pasek Gates Carbon w miejscu łańcucha.

CrownCruiser jest nietypowy, ciekawy i interesujący. Taki elektryczny rower przyciągnie wzrok każdego

Po stronie inteligentnych funkcji CrownCruiser ma do zaoferowania ładowarkę bezprzewodową dla smartfonów na kierownicy, zabezpieczenia antykradzieżowe rozpoznające kierowcę, śledzenie lokalizacji GSM, żyroskop i moduł Bluetooth. Nie zabrakło wsparcia aplikacji mobilnej (informacje co do stanu roweru i stylu jazdy) i systemu wykrywającego upadek lub uderzenie, który następnie wysyła alarm do ustawionego z góry kontaktu.

CrownCruiser jeździ na 26-calowych oponach o szerokości 3 cali, posiada zawieszenie RockShox, 180 mm hamulce tarczowe, mocne zintegrowane światło przednie (2000 lumenów) oraz tylne i wiele opcji dodatkowo płatnych. Te dotyczą wymianę przedniego hamulca na Magura MT4 Estop z tarczą 203 mm, widelec przedni z włókna węglowego, czy osłon felg również z włókna węglowego. Jak widzicie, dużo tutaj tego włókna węglowego i słusznie, bo pomimo tej imponującej estetyki CrownCruiser waży „tylko” 25 kg, radzi sobie z obciążeniem do 150 kg i wzrostem od 160 do 190 cm.

Na ten moment elektryczny rower CrownCruiser jest nie do kupienia, ale trafi na Indiegogo już 12 lipca, gdzie ceny rozpoczną się od 3150 dolarów.

