Nowe lekkie platformy pedał Shimano. XT i Saint sięgnęły po węglowy kompozyt

Firma Shimano po cichu wrzuciła na swoją oficjalną stronę zaktualizowane modele XT i Saint. Te nowe lekkie platformy pedał Shimano może i występują pod znajomą nazwą, ale nie obrazilibyśmy się, gdyby sięgnęły po coś innego, bo zmian w nich jest cała masa. Na rynek jednak wejdą późno, bo dopiero na początku przyszłego roku.

M8141 XT i PD-M829 Saint, to najnowsze lekkie platformy pedał Shimano

Świat rowerów z górnej półki, to szczególne miejsce, gdzie tak jak przy górskich wyprawach, każdy gram się liczy. Dlatego te lekkie platformy pedał Shimano są tak ciekawą nowością na rynku, choć z pozoru mogą nie wyglądać aż tak rewolucyjnie. Zarówno model XT, jak i Saint, to przykład płaskich platform o ośmiokątnym układzie, którego uzupełnia dziesięć pinów, dbających o przyczepność.

Na pierwszy rzut oka wprawdzie nie wyglądają specjalnie rewolucyjnie, ale wystarczyłoby wziąć je w dłonie, żeby poczuć, co jest w nich najważniejsze, a jest to waga. Shimano znacząco odchudził te platformy pedał, stawiając na połączenie konstrukcji z kutego aluminium razem z węglowym kompozytem, przez co stanowią ogromne odejście od tradycyjnych blokowych pedałów platformowych ze stopu aluminium firmy.

Ceny i dokładna dostępność, to obecnie wielka tajemnica, ale wspomniane wprowadzenie ich wiosną 2022 roku wydaje się pewne. Zacznijmy od tego, że oba modele posiadają wspomniane 10 pinów z opcją dorzucenia dwóch lub czterech dodatkowych wewnątrz platformy, wytrzymałą, uszczelnioną oś chromo-molibdenową z nową konstrukcją tulei o nieznanym rodzaju łożyska. Różnica między M8141 XT i PD-M829 Saint sprowadza się z kolei do samej konstrukcji, bo te pierwsze bazują na prostszej, jednoczęściowej, więc wytrzymalszej konstrukcji.

Jednak to PD-M829 Saint wydają się najciekawsze i najbardziej uniwersalne, mierząc 121 mm długości, 110 mm szerokości i 16,1 mm grubości, przez co sięgają aż do kolb. Ich konstrukcja obejmuje korpus z wykończonego na błysk aluminium w kolorze srebrnym, do którego z jednej i z drugiej strony przymocowano wspomniany kompozyt węglowy. W tym układzie ponoć oferują „najlepszą w swojej klasie przyczepność”.

Z kolei to, co najważniejsze, czyli sama waga, wynosi 397 gramów w przypadku PD-M829 Saint i 428 gramów w przypadku M8141 XT, co względem obecnie dostępnych wersji jest równoznaczne z utratą kolejno 156 i 78 gramów wagi.

