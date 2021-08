T-Mobile rozdaje za darmo Samsunga Galaxy A22 5G. Gdzie jest haczyk?

T-Mobile rusza z nietypową promocją. Operator za darmo rozdaje Samsunga Galaxy A22 5G. Faktycznie jest za darmo, ale pod spełnieniu pewnych warunków.

Jak dostać darmowego Samsunga Galaxy A22 5G w T-Mobile?

Jeśli operator mówi nam, że da nam coś za darmo, to prawidłowo i słusznie do razu szukamy gwiazdek w umowie. Choć tym razem nie jest ich wcale tak dużo.

Pierwszym warunkiem otrzymania za darmo Samsunga Galaxy A22 5G jest przedłużenie umowy w taryfie M+. Mamy w niej nielimitowane rozmowy, wiadomości i 50 GB Internetu za 65 zł miesięcznie.

Warunek drugi to wizyta w salonie, gdzie dopełniamy wszelkich formalności. Warunek ostatni to zostawienie w salonie swojego smartfonu, który musi być sprawny. Jego stan zweryfikuje pracownik salonu. Promocja obejmuje zostawienie jednego z ok 100 modeli, w tym smartfony dosyć wiekowe, takie jak choćby Huawei P20 Lite, iPhone 6s, czy Samsung Galaxy A5 2017. Pełna lista jest dostępna pod tym adresem, a regulamin znajdziecie klikając tutaj.

Jeśli spełniamy wszystkie powyższe warunki, to za darmo dostajemy Samsunga Galaxy A22 5G o wartości 1 49 zł. Promocja obowiązuje od 24 sierpnia do 16 września.

