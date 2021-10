[Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Czekacie na nowe procesory Intela, czyli Core 12. generacji? My również, dlatego żeby ułatwić Wam poszukiwanie przedpremierowych informacji na ich temat, stworzyliśmy niniejsze podsumowanie, ujawniające wszystko, co wiemy o Intel Alder Lake-S zarówno z wycieków, jak i prosto od Intela. Przypominamy jednocześnie o stworzonym przez nas kompendium wiedzy o architekturze Golden Cove i Gracemont, które odpowiada na nieco trudniejsze pytania.

Wpis ten będzie aktualizowany na bieżąco, podrzucając Wam najważniejsze nowe informacje. Warto więc pozostawić go w zakładkach i regularnie odwiedzać.

Opakowania Intel Core wyciekły do sieci. Core i9-12900K zachwyca [1.10]

Serwis Videocardz przedpremierowo położył swoje rączki na opakowaniach związanych z nowymi procesorami Intela. Dotyczy to i5, i7 oraz i9, ale niestety nie i3, co najpewniej oznacza, że te Intel Core zadebiutują oddzielnie, kilka miesięcy po swoich wydajniejszych starszych braciach.

Wzrok przykuwa najbardziej pudełko i9-12900K, czyli flagowego CPU, które przedstawia miniaturowy schemat wafla krzemowego. Na ten moment nie wiadomo, czy to tylko naklejka, spreparowana tekstura, czy może prawdziwy kawał krzemu, choć to jest bardzo wątpliwe.

Pierwszy gamingowy komputer z procesorami Alder Lake-S [1.10]

Oficjalny plakat zdradził istnienie komputera Lenovo 9000K 2022 z myślą o graczach, który stał się pierwszym zapowiedzianym PCtem w oparciu o sprzęt nowej generacji. Swoją wyjątkowość zawdzięcza procesorom Intel Alder Lake 12. generacji i związanych z nimi płytami (najpewniej Z690), które zapewniają wsparcie DDR5 oraz PCIe 5.0. Jego premierę najpewniej w formie przedsprzedaży wyznaczono na 29 października 2021 (via ITHOME).

Intel Core i9-12900K do kupienia na Chińskim czarnym rynku [30.09]

Niejaki @yuuki_ans z Twittera odkrył, że niegdyś nielegalny proceder sprzedawania wczesnych próbek Intel Core 12. generacji, mający miejsce na zamkniętych forach, zaczął wychodzić na platformy publiczne. Wspomina się, że to próbki ES2 i dotyczą głównie najwydajniejszych Intel Core i9-12900K w cenie około 700 dolarów. To dużo. Tak dużo, że po wejściu tych procesorów do sprzedaży detalicznej ich cena będzie z pewnością niższa, a ich zegary i ogólna stabilności zdecydowanie wyższe.

Intel Core i9-12900 i ASUS ROG Maximus Z690 w akcji [29.09]

Procesor znajdujący się tuż pod flagowym Intel Core 12. generacji, czyli Intel Core i9-12900, doczekał się właśnie wycieku, kiedy inżynier ASUSa zapewne zapomniał pozbawić swojej platformy testowej komputera. Przez to właśnie Core i9-12900 w połączeniu z płytą główną ASUS ROG Maximus Z690 Extreme pojawił się w bazie danych Userbenchmark w połączeniu z pamięcią Crucial DDR5-4800.

Uzyskał w nim 214 punktów w teście jednowątkowym i 2510 punktów w wielowątkowym, dzięki połączeniu ośmiu rdzeni E oraz ośmiu rdzeni P, co przekłada się na 24 wątki. Po stronie taktowania rozkręcał się do 4,25 w trybie Turbo dla rdzeni wydajnościowych i do 2,4 GHz dla tych energooszczędnych.

MSI zdradziło dzień premiery procesorów Alder Lake [27.09]

Pisząc poniższą aktualizację, czułem, że coś w podanych datach się ukrywa i rzeczywiście po zweryfikowaniu wcześniejszych przecieków, już doskonale wiem co. Najwyraźniej MSI nie bez powodu wyznaczyło tego typu ramy czasowe (od 4 listopada do 30 kwietnia 2022 roku), chcąc zapewnić swoim klientom potrzebne mocowania do montażu chłodnic na nowych płytach i procesorach Intela.

Wygląda więc na to, że 27 października doczekamy się oficjalnej premiery „papierowej” nowych procesorów Intel 12. generacji i startu przedsprzedaży, a tydzień później, czyli czwartego listopada, te razem z niezależnymi recenzjami i testami staną się powszechnie dostępne.

Procesory Alder Lake i kompatybilność z chłodnicami MSI [27.09]

MSI ogłosiło właśnie, że wszystkie dostępne w ofercie firmy chłodzenia wodne będą kompatybilne z nowymi płytami, które zadebiutują razem z procesorami Intela 12. generacji. Mowa więc o kompatybilności z podstawką LGA 1700, której ramki montażowe znajdziemy w zestawie modeli MEG Coreliquid S, MAG Coreliquid C i MAG Coreliquid P. Dodatkowo wszyscy ci, którzy kupili wcześniej chłodnice MAG Coreliquid R i MPG Coreliquid K, będą mogli zgłosić się do MSI po darmową dostawę potrzebnego zestawu montażowego.

Flagowy Alder Lake-S deklasuje inne procesory w CPU-Z [26.09]

Wedle najnowszych testów Intel Core i9-12900K z CPU-z (via Bilibil) ten flagowy procesor Intela przewyższa w operacjach jednowątkowych wszystkie dostępne obecnie na rynku procesory, co potwierdza wynik 825 punktów. Wzrost względem i9-11900K wynosi więc prawie 20%.

Intel Core i9-12900K w testach po raz kolejny. Tym razem w SiSoftware i Ashes of the Singularity [25.09]

Połowa września okazała się owocna w przecieki na temat najwydajniejszego procesora Alder Lake, czyli spodziewanego flagowca w postaci Intel Core i9-12900K. W teście SiSoftware ten 24-wątkowy procesor (8 P-Core i 8 E-Core) pokazał się… no właśnie, z jakiej dokładnie strony? Sprawdźcie to poniżej w ramach porównania do poprzednich dwóch flagowców i procesora Ryzen 9 5900X.

Przechodząc do wycieku z AotS, w tym teście z grą w roli głównej spisał się świetnie, przewyższając wszystkie testowane procesory z RTX 3080 przy ustawieniach wysokich i rozdzielczości 1440p.

Płyty główne Gigabyte Z690 w EEC [22.09]

W EEC doszukano się nadchodzących płyt głównych Gigabyte z najwyższej półki specjalnie pod procesory Intel Alder Lake. W teorii nie jest to zbyt ciekawe, ale fakt, że zgłoszeniom do komisji towarzyszyły wzmianki o pamięci operacyjnej, zdradził nam wiele na temat tego, jakie standardy pamięci wesprą te płyty. W skrócie? Najdroższe i najbardziej zaawansowane będą dostępne tylko w wersji do połączenia z DDR5, a te nieco tańsze zachowają kompatybilność z DDR4.

Lista procesorów o niskim poborze energii Intel Alder Lake-T [19.09]

Dzięki informacjom od FanlessTech poznaliśmy pełną listę procesorów 12. generacji z rodziny T o TDP wyznaczonym na 35W. Wydaje się, że te układy będą różnić się od rodziny K pod kątem rdzeni i wątków:

i9-12900T 16 rdzeni (8+8) i 24 wątków z taktowaniem do 4.9 GHz oraz iGPU UHD 770

i7-12700T 12 rdzeni (8+4) 20 wątków z taktowaniem do 4.7 GHz oraz iGPU UHD 770

i5-12600T 6 rdzeni (6+0) 12 wątków z taktowaniem do 4.6 GHz iGPU UHD 770

i5-12500T 6 rdzeni (6+0) 12 wątków z taktowaniem do 4.4 GHz iGPU UHD 770

i5-12400T 6 rdzeni (6+0) 12 wątków z taktowaniem do 4.2 GHz iGPU UHD 730

i3-12300T 4 rdzeni (4+0) 8 wątków z taktowaniem do 4.2 GHz iGPU UHD 730

i3-12100T 4 rdzeni (4+0) 8 wątków z taktowaniem do 4.1 GHz iGPU UHD 730

Intel odświeży swoje chłodzenia [11.09]

Wedle domniemanego slajdu, który widzicie poniżej, Intel ma w planach oferowanie aż trzech nowych systemów chłodzenia dla swoich procesorów Alder Lake. Nie będą one tak zaawansowane, jak te od AMD, ale dwa z trzech sięgną najwyraźniej po proste podświetlenie.

Not sure if real, intel hasn't gotten the hint if these are real lol. pic.twitter.com/8YTFtiylMz — Ayxerious (@ayxerious) September 10, 2021

Szczegóły chipsetu Intel Z690 [10.09]

Serwis Performance Computing Inquisitor udostępnił zarówno samo zdjęcie podstawy procesora, jak i szczegóły chipsetu Z690. Z jego schematu wynika, że sam CPU będzie wspierał albo DDR5, albo DDR4 o taktowaniu do kolejno 4800/3200 MHz i oferował 16 linii PCIe 5.0 w konfiguracji 1×16 lub 2×8 oraz cztery linie PCIe 4.0 z myślą o dyskach SSD.

Sam chipset z kolei będzie zapewniał dostęp do sześciu SATA III, maksymalnie dwunastu linii PCIe 4.0 i szesnastu PCIe 3.0, co oznacza, że na tej platformie będą mogły działać, obok karty graficznej, aż cztery dyski PCIe 4.0.

Wyciek testu flagowego Intel Core i9-12900K [10.09]

Ponownie i9-12900K doczekał się testu i tym razem wyjątkowo w SiSoftware Sandra. W tej bazie danych, układ z 16 rdzeniami i 24 wątkami (po osiem P- i E-Core) był taktowany zegarem około 5,08 GHz, choć program wspomina też o niejasnych 3,6 GHz, które mogą odpowiadać za średnie taktowanie Boost wszystkich rdzeni E-Core.

Testu doczekał się na platformie z Windowsem 11 i choć szczegółów konfiguracji wykorzystanej pamięci DDR5 nie posiadamy, to mamy dostęp do wyniku testu Inter-Thread, czyli wydajności połączeń między wewnętrznymi komponentami. Na tej podstawie wiemy, że Intel Core i9-12900K ze swoimi 112,3 GB/s znacznie przewyższa poprzedników (kolejno 80,6 i 85,89 GB/s), ale przegrywa z Ryzenem 9 5900X i 5960X (kolejno 133,71 i 158 GB/s).

Data premiery Intel Alder Lake-S

Wedle najnowszych nieoficjalnych informacji z serwisu Wccftech, wielkie ujawnienie całej rodziny Intel Alder Lake będzie miało miejsce 27 października podczas Intel Innovation. Te specjalne wydarzenie zapewni nam jedynie wgląd na modele, które przygotuje dla nas firma, bo wejście Intel Core 12. generacji na rynek ma mieć miejsce dopiero 19 listopada. Przypominam jednak – to tylko plotki.

Warto też podkreślić, że pierwsze Intel Core, które wejdą na rynek w ramach tej nowej generacji, będą ponoć sprowadzały się do najwydajniejszych wariantów K i KF. W obu przypadkach mowa o tych do podkręcania, z czego ten drugi pozbywa się zintegrowanego GPU. Razem z nimi zadebiutują płyty główne z najbardziej zaawansowanymi chipsetami Z690 i nowymi gniazdami LGA1700. Ponoć pozostałe modele Alder Lake-S, razem z płytami wyposażonymi w chipsety H670, B660 i B610, zadebiutują podczas targów CES 2022 w styczniu.

Specyfikacja Intel Core 12. generacji

Jak to zwykle bywa, na długo przed premierą do sieci wyciekła lista procesorów Alder Lake-S, czyli tych desktopowych. Każdy z nich będzie przyjmował formę prostokąta o wymiarach 35,5 x 45 mm, ale nie każdy zaoferuje połączenie dwóch rodzajów rdzeni, bo te słabsze układy zadowolą się wyłącznie tymi większymi, wydajniejszymi P-Core. Poniżej znajdziecie ich nieoficjalną specyfikację, począwszy od i9-12900K a na i3 kończąc.

P-Core + E-Core Rdzenie / Wątki Zintegrowany procesor graficzny 8 + 8 16 / 24 GT1 – Gen. 12 32EU 8 + 6 14 / 22 GT1 – Gen. 12 32EU 8 + 4 12 / 20 GT1 – Gen. 12 32EU 8 + 2 10 / 18 GT1 – Gen. 12 32EU 8 + 0 8 / 16 GT1 – Gen. 12 32EU 6 + 8 14 / 20 GT1 – Gen. 12 32EU 6 + 6 12 / 18 GT1 – Gen. 12 32EU 6 + 4 10 / 16 GT1 – Gen. 12 32EU 6 + 2 8 / 14 GT1 – Gen. 12 32EU 6 + 0 6 / 12 GT1 – Gen. 12 32EU 4 + 0 4 / 8 GT1 – Gen. 12 32EU 2 + 0 2 / 4 GT1 – Gen. 12 32EU

Pobór mocy Intel Alder Lake-S

Wedle informacji HXL i Harukaze, produkowane z wykorzystaniem procesu 10 nm Enhanced SuperFin, czyli teraz Intel 7, procesory Alder Lake-S, będą podzielone na cztery poziomy TDP, a ich szczytowy pobór mocy (Power Level 4) znacznie wzrośnie. Jak bardzo? To podejrzycie poniżej.

Procesory o TDP 165W (to nowinka w konsumenckiej ofercie Intela) Generacja 10/11.: 40A/480W Generacja 12.: 45A/540W (+12.5%)

(to nowinka w konsumenckiej ofercie Intela) Procesory o TDP 125W Generacja 10/11.: 34A/408W Generacja 12.: 39A/468W (+14.7%)

Procesory o TDP 65W Generacja 10/11.: 30A/360W Generacja 12.: 38.5A/462W (+28.3%)

Procesory o TDP 35W Generacja 10/11.: 16.5A/198W Generacja 12.: 20.5A/246W (+24.2%)



W jednym z stress-testów najpewniej flagowy, bo 16-rdzeniowy i 24-wątkowy, procesor Intel Alder Lake-S rozgrzał się maksymalnie do 93 stopni Celsjusza (średnia temperatura wyniosła 86 stopni) i pobierał średnio około 250 watów mocy, a maksymalnie sięgał po 255 W.