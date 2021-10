ASUS przedstawił plan aktualizacji swoich smartfonów do stabilnej wersji Androida 12

W końcu zaczęły pojawiać się harmonogramy aktualizacji smartfonów do Androida 12. Coraz to nowi producenci publikują swoje plany w tym temacie. Tym razem zrobił to ASUS, dzieląc się informacją, że pierwsze aktualizacje rozpoczną się już w grudniu.

W ostatnim czasie ASUS skupił się na produkcji modeli smartfonów z wyższej półki, choć większość z nich, niestety, ograniczonych jest do wybranych rynków. Aktualizacja do Androida 12 trafi w najbliższym czasie do zaledwie kilku modeli z serii ZenFone i ROG. Użytkownicy ZenFone 8 już dostali zaproszenia do testów beta.

Jak informuje nas XDA Developers, oprócz standardowych ulepszeń oprogramowania, aktualizacja zawierać będzie zmiany w obrębie ZenUI o kilka poprawek związanych z wydajnością urządzeń.

Oto harmonogram aktualizacji smartfonów ASUS do Androida 12

Od grudnia 2021:

ASUS ZenFone 8 Flip

ASUS ZenFone 8

I kwartał 2022 roku:

ASUS ROG Phone 5S

ASUS ROG Phone 5

I połowa 2022 roku: