Jak włożyć DDR5 do slotu DDR4? ASUS ma na to pomysł, ale bardzo kontrowersyjny

Wprawdzie montaż modułów DDR5 do slotów DDR4 jest niemożliwy ze względu na tradycyjnie odmienne ułożenie plastikowej wypustki w slocie, ale czym że jest tak mierna blokada w obliczu nowoczesnej technologii? Wygląda na to, że firma ASUS chce zapewnić rynkowi nietypowy adapter, który pozwoli włożyć DDR5 do slotu DDR4, ale oficjalnie nic na jego temat nie wiadomo.

Eksperymentalny adapter ASUSa pozwala włożyć DDR5 do slotu DDR4

Wygląda jednak na to, że ASUS nie tylko eksperymentuje z adapterem DDR5 do DDR4, ale też chce przekuć go na rzeczywistość. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, sporych rozmiaru adapter nie sprowadza się do typowego dla takich eksperymentów laminatu (PCB) w paskudnej zieleni i z niechlujnymi lutami, a wariantu przyzwoicie prezentującego się w czerni. O ile to można byłoby uznać za za przypadek, to wzbogacenie laminatu logiem ROG jasno wskazuje, że nie jest to produkt, którego ASUS nie chce stworzyć.

Na temat tego adaptera powstał już materiał, wchodzący w szczegóły tego, jak działa. Wedle filmu zamieszczonego poniżej, to eksperymentalny adapter, umożliwiający montaż modułów DDR5 do slotów DDR4. Ponoć ten kontrowersyjny sprzęt jest w stanie bezproblemowo przekonwertować gniazdo DDR5 do przekazywania sygnałów DDR4 zarówno do procesora, jak i modułu pamięci.

Dlaczego określamy ten adapter mianem „kontrowersyjnego”? Przede wszystkim przez długość całego laminatu, który mierzy dobre kilkanaście centymetrów. Montaż takiego czegoś w zestawie z wielkim chłodzeniem powietrznym będzie praktycznie niemożliwy, a w połączeniu z małym, będzie ograniczać jego skuteczność, ograniczając przepływ powietrza.

Jednak taki rozmiar nie może być fanaberią firmy ASUS, a najpewniej jest potrzebny dla całego podsystemu zasilania. Ten adapter nie jest jedynie jakimś tam kawałkiem laminatu, który ma umożliwić montaż DDR5 w DDR4. Pełni rolę również sekcji zasilania modułu, który w nowej generacji sam odpowiada za dawkowanie i filtrowanie dostarczanej energii. Długość samych ścieżek może jednak źle odbić się na stabilności modułów oraz ich szybkości.

W praktyce tego typu adapter działa tylko dlatego, że obecna platforma Intela obsługuje zarówno DDR4, jak i DDR5. System wie jednak doskonale, że w slot został wpięty moduł DDR4. Na ten moment trudno powiedzieć, czy tego typu adapter w ogóle trafi do sprzedaży przez problemy z dostępnością DDR5 oraz ich wysokimi cenami. Potraktujcie więc ten ROG DDR5 to DDR4 Adapter, wyłącznie jako ciekawostkę.