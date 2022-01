Procesory Ryzen 7000 wyglądają dziwacznie, a spekulacje o nich odleciały już zupełnie

Podczas targów CES 2022 AMD miało co nieco do powiedzenia na temat tego, jaką formę przyjmą procesory Ryzen 7000. Firma potwierdziła jednak wyłącznie to, o czym plotki wspominały przed wieloma miesiącami, ale na szczęście nowa dostawa spekulacji i domniemywań nie rozczarowuje.

Ryzeny nowej generacji nadchodzą ze swoimi nietypowymi IHS-ami. Premiera już w II połowie 2022 roku

To już pewne, że procesory Ryzen 7000 są ukończone i działają w laboratoriach AMD, a teraz są zapewne dopracowywane przed ruszeniem z masową produkcją. Prezes AMD, Lisa Su, miała podczas prezentacji w rękach jeden z nich w wersji przedprodukcyjnej, chwaląc się wykorzystaniem 5-nm procesu technologicznego i architektury Zen 4. Nie potwierdziła wprawdzie, że te procesory będą posiadały iGPU, jak Intel Core w wersji innych, niż -F, ale przecieki wskazują na obecność integry na bazie RDNA2.

Czytaj też: AMD na CES 2022. Wszystko co musicie wiedzieć o Ryzen 6000, Zen 4, pamięci 3D i kartach Radeon

Pewne jest, że to nie iGPU pozwoliło AMD na odpalenie po raz pierwszy procesora Ryzen 7000 publicznie w benchmarku Halo Infinite, bo w nim za obliczenia związane z grafiką odpowiadała karta GeForce RTX 3080. Taka prezentacja wskazuje, że nie tylko procesory są już gotowe, ale też towarzyszące im płyty główne z podstawką AM5 w formacie LGA1718, które zapewnią ofercie AMD platformy kompatybilne z pamięciami DDR5 i interfejsem PCIe 5.0.

W testach Ryzeny 7000 ponoć rozkręcają się już do poziomu 5 GHz na wszystkich rdzeniach (nie wiemy, jak wielu), czyli zapewne jeszcze wyżej w przypadku jednego/dwóch rdzeni. Mamy tym samym nadzieję, że AMD wreszcie ugruntuje swoją pozycję na rynku z procesorami o taktowaniu 5 GHz, czyli poziomu osiągniętego niedawno przez mobilne Ryzeny 6000.

Czytaj też: Premiera nowych Alder Lake. Wszystko co musicie wiedzieć o mobilnych i stacjonarnych procesorów Intela 12. generacji

Po oficjalnych informacjach czas na plotki. Wedle nich procesory Ryzen 7000 będą dla AMD niezwykłą piaskownicą zabaw

Z oficjalnych informacji wynika, że Ryzen 7000 będzie tradycyjną dla AMD rodziną procesorów. Firma postara się o zwiększenie ich wydajności zarówno usprawnieniem architektury, jak i procesu technologicznego, dodając do tego upragnione w dzisiejszych czasach iGPU na bazie RDNA2. Niektóre teorie wskazują jednak, że AMD zaszaleje z Ryzenami 7000, eksperymentując z nowymi podejściami do projektowania CPU.

Wedle jednej spekulacji AMD, dzięki 5-nm technologii, może produkować większe krzemowe matryce CCD (CPU Complex Dies), zwiększając maksymalną liczbę rdzeni z 8 do 16. Co jednak najważniejsze, połowa tych rdzeni ma być zarządzana znacznie bardziej restrykcyjnie w myśl zużycia energii.

Mają być wprawdzie identyczne pod kątem fizycznym, ale połowa będzie cechowana np. TDP na poziomie 125 watów, a druga połowa TDP na poziomie 30 watów. To zapewni AMD pewnego rodzaju uproszczoną odpowiedź na rozwiązanie Intela z rdzeniami Efficient i Performance, choć będzie to realizowane kosztem zajmowanego miejsca na krzemowej matrycy. To wręcz… szalony pomysł, patrząc po tym, jak cenne są obecnie rdzenie krzemowe, które firmy powinny oszczędzać.

Reklama

Czytaj też: Cztery nowe karty graficzne NVIDIA. Co firma pokazała z okazji CES 2022?

Druga teoria wiąże taki podział energetyczny rdzeni z pokładem pamięci podręcznej 3D Vertical Cache i podzieleniem CCD na dwie warstwy. Ponoć ta dolna (bliżej laminatu) ma obejmować rdzenie o niższej wydajności i akceleratory, a wyższa te bardziej wydajne. Między nimi ma znaleźć się z kolei pokład pamięci SRAM, co sprawi, że te najbardziej rozgrzewające się elementy procesora będą bliżej IHS’a, usprawniając proces przekazywania ciepła.