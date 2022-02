Ceny na rynku technologii oszaleją w razie wojny. Konflikt Rosja-Ukraina może powtórzyć pandemiczny cyrk na rynku

Żyjemy w najlepszych dla ludzkości czasach, a wiele dekad od ostatniej wojny na dużą skalę pozwoliły rozwinąć skrzydła wszystkim sektorom, więc pozostaje pytanie, czy po pandemii nastanie czas na wojnę, niszczącą wiele tego, co zbudowaliśmy? Chociaż pewne jest, że w razie gdy konflikt Rosja-Ukraina eskaluje do poziomu światowego, problem cen i niskiej dostępności procesorów, czy kart graficznych będzie dla wielu ostatnim problemem, to nawet w razie zachowania walk na terenie lokalnym, ceny na rynku technologii oszaleją.

Rynek nie otrząsnął się jeszcze ze skutków pandemii, a może dostać kolejny cios. Tym razem ze strony konfliktu Rosja-Ukraina

W 2014 roku Rosja zaanektowała półwysep krymski i wtedy to ceny neonu wzrosły o blisko 600%. Nie mówię tutaj o podświetlanych banerach, a pierwiastku, który jest wykorzystywany do produkcji układów półprzewodnikowych w laserach. Jak nauczyła nas pandemia, podwyżki i braki nawet jednego kluczowego elementu w łańcuchu dostaw i produkcji, odbija się znacząco na podaży oraz cenie, a tak się składa, że dostawy neonu nie będą jedynymi, które ucierpią.

Serwis Reuters poinformował, że rząd USA ostrzegł krajowych producentów chipów, że mogą stanąć w obliczu kryzysu dostaw materiałów ze względu właśnie na możliwość konfliktu między Rosją a Ukrainą. W jego obliczu przemysł na Ukrainie z pewnością osłabnie i co więcej, na Rosję zostaną nałożone amerykańskie sankcje, co prawdopodobnie zaostrzy problemy z dostawami. Niepokojące jest to, że amerykański przemysł produkcji układów scalonych jest zadziwiająco bardzo zależny właśnie od materiałów z Rosji i Ukrainy.

Grupa badawcza Techcet twierdzi, że 90% amerykańskich dostaw neonu do produkcji półprzewodników pochodzi z Ukrainy, a 35% amerykańskiego palladu jest pozyskiwane z Rosji. USA czerpie też inne kluczowe dla tego sektora technologicznego materiału w formie C 4 F 6 , helu i skandu, dlatego w obliczu potencjalnego problemu, trwają już prace nad oceną innych źródeł pozyskiwania tych materiałów.

Wprawdzie ewentualne problemy nie spowodują całkowitego zatrzymania produkcji, ale z oczywistych względów spowodują wzrosty cen (obecnie rośnie np. cena fluoru) na poziomie produkcji, co odbije się na te finalne ceny, które my (konsumenci), musimy zapłacić.