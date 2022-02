Test KIOXIA Exceria Plus 256 GB

Wbrew pozorom jednym z najważniejszych elementów aparatu fotograficznego jest karta pamięci. Karty KIOXIA Exceria Plus oferują dobre parametry i są stosunkowo niedrogie. Jak sprawują się w codziennym użytkowaniu?

Specyfikacja KIOXIA Exceria Plus

typ karty – microSDXC,

pojemność 256 GB,

klasa 10, UHS-I, U3, V30,

prędkość odczytu do 100 MB/s,

prędkość zapisu do 65 MB/s,

cena: 249 zł.

KIOXIA Exceria Plus różnią się od tanich kart pamięci

Zestawy kart pamięci zazwyczaj nie różnią się od siebie pod względem wykonania. Ale KIOXIA Exceria Plus delikatnie się pod tym względem wyróżnia, podobnie w kwestii wyglądu.

Karta microSD jest na froncie pomalowana na odcienie różu. Nieco inny jest też adapter. Zamiast klasycznego, czarnego z napisem MicroSD Adapter ma naklejkę z logo producenta. Mała rzecz, ale zawsze jest to coś, co wyróżnia kartę na tle konkurencji.

Adapter jest też lepiej wykonany. Karta microSD siedzi w nim znacznie mocniej. Aby ją wyjąc i włożyć trzeba użyć nieco więcej siły. Co pokazuje nam, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki.

KIOXIA Exceria Plus w codziennym użytkowaniu

Z kart KIOXIA Exceria Plus korzystałem przez ponad dwa miesiące z różnymi aparatami, w różnych scenariuszach. Były to aparaty z większą i mniejszą matrycą, większą i mniejszą rozdzielczością, w trakcie zdjęć zwykłych i seryjnych. Od Olympusa OM-D E-M1 Mark II, przez Canona EOS R i EOS R5, po Sony A9 II.

Karty w żadnym momencie mnie nie zawiodły. Zapis zawsze był prawidłowy, ani razu nic mi się nie wysypało. Co prawda sam nie zajmuję się nagrywanie filmów, ale miałem okazję poratować kartą KIOXIA Exceria Plus jednego z popularnych youtuberów technologicznych w trakcie nagrywania materiału i wszystko przebiegło bez najmniejszych problemów.

Testy prędkości KIOXIA Exceria Plus

Do testów użyłem czytnika Kingston WorkFlow Station, podłączonego do MateBooka X Pro 2021 przez port USB-C. Przed rozpoczęciem testów miałem na karcie sporo zdjęć, więc niech posłużą nam za materiał testowy. W sumie 3 303 pliki z różnych aparatów ważące 97,2 GB.

Kopiowanie trwało długo, bo ok 40 minut, a średnia prędkość oscylowała w okolicach 42-44 MB/s. W przeliczeniu daje nam to 2,43 GB na minutę, co nie jest wybitnym wynikiem.

Zobaczmy teraz wyniki Crystal Disk Mark (8.0.4a) z użyciem adaptera microSD – SD:

odczyt – 55,74 MB/s,

zapis – 37,28 MB/s

oraz bez adaptera:

odczyt – 57,21 MB/s,

zapis – 38,64 MB/s

KIOXIA Exceria Plus to solidne karty dla mniej zaawansowanego użytkownika

Kart pamięci KIOXIA Exceria Plus nie polecę profesjonalistom, którzy potrzebują błyskawicznego dostępu do plików. Realne prędkości przesyłania danych odbiegają od tych deklarowanych przez producenta, ale pozostają na bardzo przyzwoitym poziomie. Z pewnością zadowolą one amatorów i osoby średnio zaawansowane. Osoby zawodowo zajmujące się fotografią, które np. od razu po zrobieniu zdjęć potrzebują zgrać je na komputer i zacząć z nimi pracę będą zdecydowanie potrzebować czegoś z wyższej półki.

Jeśli szukacie kart o przyzwoitych osiągach w rozsądnej cenie, karty KIOXIA Exceria Plus powinny znaleźć się w kręgu Waszych zainteresowań.