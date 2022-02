Ukraina ma te tureckie drony. Bayraktar TB2 swój debiut bojowy zaliczyły jednak wcześniej

W trwającej wojnie między Rosją, a Ukrainą jest wykorzystywane wiele nowoczesnych broni z dronami Bayraktar TB2 na czele. Na całe szczęście wykorzystywanie dronów nie jest czymś nowym dla tamtejszych żołnierzy, bo te rozpoznawczo-bojowe bezzałogowe statki powietrzne (UAV) swoje pierwsze użycie w boju zaliczyły już 26 października.

Tureckie drony Bayraktar TB2 na służbie Ukrainy pokazały już swoją użyteczność w październiku 2021 roku

Do końca 2019 Ukraina odebrała łącznie dwanaście dronów Bayraktar TB2, ale zamówienie dotyczyło też naziemnej stacji kontroli, dwóch mobilnych terminali danych i 200 kierowanych bomb MAM-L oraz MAM-C. Wiemy też, że do końca 2022 roku bezpośrednio na terytorium Ukrainy miało powstać 48 kolejnych UCAV tego typu.

Te bojowo-rozpoznawcze drony latające klasy MALE są dosyć „młodym” sprzętem, jako że swój pierwszy lot zaliczyły w 2014 roku. Bayraktar TB2 mierzą 6,5 metra długości i 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Wzbijają się na pułap nawet 8200 metrów, rozwijają prędkość do 220 km/h, a ich zasięg wynosi 150 km za sprawą pojedynczego silnika Rotax 912 iS o mocy 100 KM, który ma dostęp do 300 litrów paliwa w pokładowym zbiorniku.

Najważniejsze jest jednak to, że drony Bayraktar TB2 produkcji tureckiej są bezzałogowe i pilotowane przez operatora znajdującego się wiele kilometrów dalej. Innymi słowy, to takie „małe, zdalnie sterowane bombowce”, które mogą wznieść się nad wrogów, poczynić kluczowe obserwacje i ewentualnie zniszczyć część infrastruktury swoimi bombami.

Przykład tego widzicie powyżej. To materiał z 26 października, kiedy to siły ukraińskie namierzyły za pomocą Bayraktar TB2 stanowiska ogniowe 122-mm haubic 2A18, które należały separatystów w rejonie wsi Hranite (nieuznawanej Donieckiej Republice Ludowej). Te nieustannie ostrzeliwały Ukrainę, dlatego generał Walerij Załużny postanowił zniszczyć je, choć tego na materiale nie pokazano.

Polska zakupiła 24 egzemplarze Bayraktar TB2, które mają trafić w ręce wojska do końca 2024 roku z 22,5-kilogramowymi naprowadzanymi laserowo bombami Roketsan MAM-L i 8,5-kg MAM-C, które chwalą się zasięgiem kolejno ponad i do 8 kilometrów. Jednak wydany na nie prawie miliard złotych posłuży też na inne cele, bo umowa obejmuje mobilne stacje kontroli, symulatory, radary SAR, pakiety części zamiennych oraz szkolenia.