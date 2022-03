[Aktualizacja] Co otrzymała Ukraina od sojuszników? Coraz więcej śmiertelnego uzbrojenia od sojuszników

W ostatnich tygodniach trwała akcja dozbrajania Ukrainy przez sojusznicze państwa. Dziś, 24 lutego o godzinie 3:45 czasu polskiego te dostarczone (i nie tylko) bronie są sprawdzane w warunkach bojowych z nadzieją, że wystarczą. Poniżej przyglądamy się temu, jakie dokładnie bronie otrzymała Ukraina od sojuszników, ale zanim do tego przejdziemy, apelujemy o dokładne sprawdzanie wiadomości, bo wojna dzieje się nie tylko kilkadziesiąt, a może kilkaset kilometrów od nas, ale też wszędzie dookoła – w sieci, czyli idealnym miejscu do siania dezinformacji.

Aktualizacja 02.03 – kolejne dostawy zapowiedziane

25, a zwłaszcza 26 luty był arcyważnym dniem w historii konfliktu Zachód+Ukraina kontra Rosja. Wreszcie te państwa, które kręciły nosem na większe sankcje nakładane na Rosji oraz zbrojną pomoc dla Ukrainy, uległy pod naciskiem opinii publicznej i całego świata. Serwis Sky News wspomniał, że już 28 krajów zgodziło się dostarczyć Ukrainie więcej broni, sprzętu medycznego i wszelkich innych form pomocy. W skrócie? Dokładnie to, co Ukraina już otrzymywała przez ostatnie dni, czyli amunicję, bronie przeciwpancerne i przeciwlotnicze oraz zaopatrzenie medyczne.

Unia Europejska : zatwierdziła finansowanie broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy o wartości 450 mln euro w pierwszym takim kroku w historii dla kraju spoza UE.

: zatwierdziła finansowanie broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy o wartości 450 mln euro w pierwszym takim kroku w historii dla kraju spoza UE. Czechy : Rząd zatwierdził dalszą pomoc dla Ukrainy, wysyłając karabiny maszynowe, karabiny snajperskie, pistolety i amunicję o wartości 188 milionów koron.

: Rząd zatwierdził dalszą pomoc dla Ukrainy, wysyłając karabiny maszynowe, karabiny snajperskie, pistolety i amunicję o wartości 188 milionów koron. Belgia: Dostarczy armii ukraińskiej 2000 karabinów maszynowych, 3800 ton litrów paliwa, 200 sztuk broni ręcznej, a przyszłym tygodniu wyśle 300 żołnierzy do Rumunii

Dostarczy armii ukraińskiej 2000 karabinów maszynowych, 3800 ton litrów paliwa, 200 sztuk broni ręcznej, a przyszłym tygodniu wyśle 300 żołnierzy do Rumunii Niemcy: Wyślą za pośrednictwem Holandii 400 systemów RPG Milan, których dostawę wcześniej blokowała i sami podeślą 500 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Stinger

Wyślą za pośrednictwem Holandii 400 systemów RPG Milan, których dostawę wcześniej blokowała i sami podeślą 500 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Stinger USA: przekażą nieokreśloną liczbę systemów obrony powietrznej „Stinger” w ramach nowego, wartego 350 mln dolarów, transportu broni

przekażą nieokreśloną liczbę systemów obrony powietrznej „Stinger” w ramach nowego, wartego 350 mln dolarów, transportu broni Holandia: Wyśle 200 pocisków Stinger do walki z maszynami latającymi

Wyśle 200 pocisków Stinger do walki z maszynami latającymi Australia: Już zapewniamy Ukrainie znaczącą pomoc, która nie obejmuje śmiercionośnej broni, ale teraz będziemy się starać zapewnić wszelkie możliwe wsparcie, także w tym obszarze.

Już zapewniamy Ukrainie znaczącą pomoc, która nie obejmuje śmiercionośnej broni, ale teraz będziemy się starać zapewnić wszelkie możliwe wsparcie, także w tym obszarze. Unia Europejska: postanowiła przekazać Ukrainie śmiercionośną broń defensywną o wartości 450 mln euro

postanowiła przekazać Ukrainie śmiercionośną broń defensywną o wartości 450 mln euro Dania : 2500 sztuk broni przeciwczołgowej

: 2500 sztuk broni przeciwczołgowej Finlandia : 2000 kamizelek kuloodpornych, taka sama liczba hełmów i wyposażenie szpitala polowego

: 2000 kamizelek kuloodpornych, taka sama liczba hełmów i wyposażenie szpitala polowego Niderlandy : 200 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Stinger

: 200 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Stinger Szwecja: 5000 pocisków przeciwpancernych

5000 pocisków przeciwpancernych Słowacja : 500 pocisków przeciwpancernych oraz systemy rakietowe obrony powietrznej i przeciwlotniczej

: 500 pocisków przeciwpancernych oraz systemy rakietowe obrony powietrznej i przeciwlotniczej Turcja: kolejne drony Bayraktar TB2, pociski i wyrzutnie Javelin oraz Stinger

Nie obyło się też bez wpadek – Burmistrze Wiednia ogłosił dostawę… maseczek, a Niemcy wreszcie ruszyli z realizacją wysyłki 5000 hełmów. Warto jeszcze wspomnieć, że Polska do tej pory przekazała Ukrainie największe wsparcie:

Z oczywistych względów pomijamy dostawy podstawowego uzbrojenia, które trafiło na Ukrainę. Mowa o amunicji, broni palnej, kamizelkach kuloodpornych, hełmach, radarach czy sprzęcie związanym bardziej z infrastrukturą niż działaniami wojennymi. Dostawy amunicji sięgają dobrych setek tysięcy, broni idą w tysiącach, a kamizelek i hełmów w całe dziesiątki tysięcy. Obejmują te bardziej, jak i mniej znane bronie (tysiące granatników RPG czy równie dużo przeciwpancernych pocisków kierowanych z wyrzutniami).

Mowa o pomocy przede wszystkim z krajów NATO, bo z Polski, Czech, krajów Bałtyckich, Holandii, Francji czy USA, ale też Wielkiej Brytanii. Do nich można zaliczyć też Niemcy, choć ten kraj ograniczył się tylko do 5000 hełmów, które przed trzema dniami były „gotowe do transportu”. Poza tym, państwa NATO mobilizują swoje wojska, aby móc zareagować, gdyby wojna rozszerzyła się na państwo członkowskie (Ukraina nie należy do NATO), co nawet przyjmuje formę przerzucania oddziałów bliżej granic z Ukrainą.

Jakie formy przyjęła pomoc dla Ukrainy?

Przed kilkoma dniami szef MON powiedział, że Polska dostarczy Ukrainie amunicję, rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu oraz drony. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki, oficjalnie wspomniał o „dziesiątkach tysięcy pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawów rakietowych (MANPAD), lekkich moździerzy, rozpoznawczych dronów oraz innych rodzajach broni defensywnych”.

Wśród transportów nie zabrakło, być może najbardziej znanych, przeciwlotniczych pocisków rakietowych GROM, które są naprowadzane na cel termicznie i umożliwiają trafienie samolotu na odległość do trzech kilometrów. Dodatkowo można wykorzystywać je również przeciwko czołgom. Wspomina się również o wysyłce dronów typu kamikaze, czyli uderzających w wykryte cele w ramach samobójczego ataku.

Wedle informacji, Łotwa i Litwa przekazały Ukrainie przeciwlotnicze pociski rakietowe Stinger i powiązany z nimi sprzęt, podczas gdy Estonia postanowiła wysłać nieokreśloną ilość pocisków przeciwpancernych Javelin. Czechy już w styczniu przekazały Ukrainie kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich oraz 4006 sztuk 152-mm pocisków, a Wielka Brytania zapewniła pomoc poprzez dostawę wyrzutni przeciwpancernych pocisków NLAW.

Wspomniane Javelin dostarczyły Ukrainie również Stany Zjednoczone. To przeciwpancerne pociski, które zostały opracowane przed trzema dekadami do walki z ówczesnymi radzieckimi czołgami. To przykład pocisków kierowanych średniego zasięgu, który pierwotnie wprowadzony w latach 90-tych, znacząco przewyższając możliwościami inne podobne bronie. Obecnie jest ciągle uważany za najbardziej zaawansowaną broń przeciwpancerną na świecie z zasięgiem ponad 2000 metrów i możliwością atakowania czołgów „z góry”.

Stany Zjednoczone zadbały też o dostawę przeciwlotniczych systemów obronnych Stinger, które uzupełniają dostawę polskich GROMów. Jest to o tyle kluczowe, że rosyjska potęga lotnicza jest wręcz nieporównywalna z możliwościami przeciwlotniczymi Ukrainy. Wiemy też, że państwo, które teraz toczy wojnę z Rosją, zakupiło co najmniej 20 dronów Bayraktar TB2 z Turcji, czyli kraju NATO. Te mogą być wykorzystywane do rozpoznania, ale też wyrządzania dużych szkód, bo mogą być wyposażone w bomby i rakiety naprowadzane laserem.