Te polskie drony kierują ukraińską artylerię. Co potrafią obserwacyjne FlyEye z Mazowsza?

Polska firma WB Electronics z Ożarowa na Mazowszu ma w swojej ofercie drony FlyEye od wielu lat. Po raz pierwszy zaprezentowała je światu w 2010 roku i od tej pory z FlyEye skorzystano podczas poszukiwań, podczas misji w Afganistanie, czy przy obronie granic. W 2015 roku trafiły nawet na Ukrainę i do niedawna były wykorzystywane wyłącznie w walce z separatystami na wschodzie przez oddziały specjalne, ale od niedawna te polskie drony kierują ukraińską artylerię bezpośrednio na Rosjan.

Co wiemy na temat FlyEye? Te polskie drony kierują ukraińską artylerię

Chociaż do tej pory FlyEye zamiast służyć oddziałom artyleryjskim w formie środka do rozpoznania celów i naprowadzania ostrzału, był wykorzystywany bardziej przez ukraińskie wojska specjalnie, to od wojny trwającej od 24 lutego to uległo zmianie. Wprawdzie nadal zapewne specjalsi korzystają z FlyEye, doceniając jego wysoką odporność na systemy walki radioelektronicznej, ale do sieci trafiło niedawno nagranie, że te polskie BSP (Bezzałogowe Systemy Powietrzne) są już wykorzystywane zgodne z przeznaczeniem.

Mimo aż 7 lat na służbie Ukrainy i czynnych działaniach, stałopłatowe drony FlyEye nie zostały ani razu zestrzelone czy utracone w ramach ataku radioelektronicznego. Po wystartowaniu bezpośrednio nawet z ręki żołnierza, te drony mogą rozwijać prędkości od 50 do 170 km/h na pułapie do czterech kilometrów i utrzymywać się w powietrzu nawet przez trzy godziny. Podczas tego czasu związane z nimi systemy sterowania i łączności pozwalają przeprowadzać akcje w odległości do 30-50 km od stacji kontroli.

Powyżej możecie obejrzeć FlyEye w akcji, kiedy to naprowadza ukraińskie artylerie lufowe na rosyjski oddział, kryjący się w zabudowaniach. Dokonuje tego poprzez zapewnianie danych w czasie rzeczywistym, co obejmuje również transmisję z kamer optycznych, ale zdecydowanie ważniejszym elementem jest rozwinięty system obserwacyjny. Ten jest w stanie zapewnić zarówno dokładne położenie drona, jak i obserwowanego obiektu. Na tej podstawie artylerzyści mogą lepiej poprowadzić swój ostrzał.

Jak pisaliśmy wcześniej z okazji nabycia FlyEye w wersji 3.0 przez WAT, ten dron mierzy 1,8 metra długości, a rozpiętość jego skrzydeł sięga 3,6 metra. Jest wykonany z kompozytu, co gwarantuje mu niską masę startową rzędu 12 kg, dzięki temu do działania wystarcza mu już pojedynczy silnik elektryczny. Pod kątem zasięgu wszystko rozbija się o rodzaj łączności, bo w przypadku tradycyjnego łącza radiowego, FlyEye 3.0 może kontaktować się z operatorami oddalonymi o 50 km, a w połączeniu ze specjalną stacją do 300 km.