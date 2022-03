Klejnot ukraińskiej marynarki zatopiony. Hetman Sahaidachny był flagowym okrętem Ukrainy

Fregata ukraińskiej marynarki o nazwie Hetman Sahaidachny była przykładem projektu 1135.1, pod którego stępkę położono w 1991 roku, czyli tuż po złożeniu zamówienia. Prace nad nią poszły szybko, bo już w 1992 roku fregata wypłynęła na otwarte morze i rok później trafiła na służbę. Do tej pory miała wyboistą historię, będąc nawet częścią propagandy podczas aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, ale teraz możemy potwierdzić koniec jego historii. Ten klejnot ukraińskiej marynarki został zatopiony.

Nie tak dawno świętowano 25-lecie fregaty Hetman Sahaidachny na służbie, a dziś… niestety stało się najgorsze

Wieści z frontu ciągle do nas docierają, ale do tej pory w ogóle nie wspominano o działaniach ukraińskiej marynarki, która jest zdecydowanie zdominowana przez dziesiątki okrętów na Morzu Czarnym. Ostatnie informacje na ten temat sprowadzały się do przygotowywanego przez Rosję desantu na Odessę oraz licznych pocisków kierowanych z pokładu okrętów na Ukrainę, ale ani razu nie słyszeliśmy o konfrontacji morskiej… i najpewniej nigdy już nie usłyszymy.

Czytaj też: Przeciwpancerne i przeciwlotnicze uzbrojenie w rękach Ukrainy. To już nie tylko Javeliny, Pioruny i Stingery

Nie tylko dlatego, że marynarka ukraińska nie miała nigdy możliwości nawiązania godnej walki z rosyjską, ale też przez to, że jedyny poważny okręt, którego utrzymywała na czynnej służbie, właśnie został zatopiony. Hetman Sahaidachny był przykładem flagowego okrętu Ukrainy, który znajdował się od dłuższego czasu w porcie w mieście Mikołajów, gdzie oczekiwał na swoją kolej do zrealizowania prac remontowych.

Czytaj też: Polska poszukuje granatników przeciwpancernych. Dopiero wojna w Ukrainie obudziła osoby decyzyjne po… ośmiu latach

Podobnie jak o samolocie An-225 najpierw pojawiały się niepotwierdzone niczym plotki o zatopieniu Hetman Sahaidachny, ale wreszcie w sieci pojawiło się zdjęcie, które jednoznacznie to potwierdza. Widzimy na nim, że fregata rzeczywiście znajduje się w porcie i nic nie wskazuje, że została uszkodzona w ramach ataku Rosjan. Nie widać bowiem żadnych uszkodzeń spowodowanych uderzeniami pocisków, czy wybuchami na pokładzie.

Nie jest to jednak przypadek, bo ta fregata o wyporności 3100 ton została celowo zatopiona przez siły ukraińskie. Chociaż pozornie wydaje się to dziwnym ruchem na tle obecnej sytuacji, to w rzeczywistości Hetman Sahaidachny mógłby przynieść broniącym się więcej szkód, niż pożytku. Ta fregata wymagająca remontu nie miała żadnych szans z ogromną przewagą floty Rosji, mając tylko do dyspozycji głównie 100-mm działo pokładowe i helikopter, ale też wyrzutnie torped i granatniki przeciwko okrętom podwodnym.

Czytaj też: Czym jest rosyjska nuklearna mega torpeda Posejdon? Jeśli wystrzeli będzie źle, ale na razie możemy spać spokojnie

Fregata Hetman Sahaidachny mogła jednak trafić w ręce Rosjan i wtedy stałaby się nie tylko powodem do dumy najeźdźców, ale też potencjalnym wzmocnieniem ich morale, a nawet narzędziem propagandy, którą ciągle prowadzi Rosja.