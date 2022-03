Polska poszukuje granatników przeciwpancernych. Dopiero wojna w Ukrainie obudziła osoby decyzyjne po… ośmiu latach

Trwająca w Ukrainie wojna, w której przeciwpancerne systemy wszelakiej maści udowodniły swoją ogromną rolę, zmobilizowały przemysł zbrojeniowy praktycznie na całym świecie. Poderwały do pracy również polską Agencję Uzbrojenia, która wreszcie zacznie działać w sektorze uzbrojenia przeciwpancernego po tym, jak od aż 2014 roku nie podjęto decyzji w kwestii zakupu granatników przeciwpancernych.

Trwają poszukiwania nowych granatników przeciwpancernych. Polska poszukuje broni przeciwpancernej na gwałt

Oczywiście Wojsko Polskie ma w arsenale broń przeciwpancerną, ale jej stan nie zachwyca. Z jednej strony mamy przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i systemy Spike produkowane przez firmę Mesko na licencji. To nowoczesne, skuteczne sprzęty, które wykazały swój potencjał w Ukrainie, ale problem w tym, że nie mamy ich zbyt wiele. Trudno o dokładne dane, ale podczas gdy liczba wyrzutni idzie w maksymalnie setki, pocisków mamy niewiele więcej, bo kilka tysięcy.

Z drugiej strony nasi żołnierze mają dostęp do przestarzałych granatników RPG-7 (zdjęcie poniżej) i to właśnie ten rodzaj uzbrojenia Agencja Uzbrojenia ma zamiar pozyskać. Nie będzie to jednak tradycyjny proces, bo podobnie jak w przypadku dronów MQ-9 Reaper, mowa o zamówieniu w ramach najpewniej „pilnej potrzeby operacyjnej”. To wcale nie dziwi, zważywszy na sytuację na wschodzie.

Six RPG-7 portable rocket launchers, found by Iraqi Security Forces during a raid of a Muqtada al Sadr safe house in An Najaf, An Najaf Province, Iraq, are displayed by U.S. Marine Corps Marines, 11th Marine Expeditionary Unit (MEU) Special Operations Capable, Sept. 21, 2004. These caches were found in different buildings among the city and are in direct violation of the peace agreement between the Grand Ayatollah Sayyid Ali Husaini al-Sistani, highest religious authority and leader of the Hawza (Najaf), and al Sadr, an agreement blessed by the Iraqi Interim Government. The 4th MARDIV is engaged in Security and Stabilization Operations (SASO) in the Al Anbar Province in support of Operation Iraqi Freedom. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Dick S. Kotecki) (Released)

Informuję, że Agencja Uzbrojenia priorytetowo traktuje wzmocnienie zdolności zwalczania celów opancerzonych przez Siły Zbrojne RP, w związku z czym podejmuje działania mające na celu umożliwienie pozyskania m.in. lekkich jednorazowych granatników przeciwpancernych w jak najszybszym terminie – powiedział rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek dla Defence24.

Sytuacja wskazuje jednak pewną nieudolność Agencji Uzbrojenia, bo w rzeczywistości dialog dotyczący granatników przeciwpancernych trwał w Polsce już prawie od dekady, bo 2014 roku. Mieliśmy też wiele okazji zakupienia oferowanych przez firmy z zachodu nowoczesnych propozycji, które były nam oferowane, ale decyzji przez cały ten czas nie podjęto.