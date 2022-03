Nowe granatniki przeciwpancerne dla Ukrainy. Państwo zamówiło MATADOR z Niemiec

Przeciwpancerne i przeciwlotnicze uzbrojenie w rękach Ukrainy stale się powiększa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że tym razem to bezpośrednio Ministerstwo Obrony Ukrainy bezpośrednio zamówiło nowe granatniki przeciwpancerne MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DooR) zwane też mianem RGW-90 z Niemiec.

MATADOR, to najnowsze granatniki przeciwpancerne dla Ukrainy

Granatniki przeciwpancerne MATADOR są w produkcji od 2000 roku i wiele razy mogliśmy o nich usłyszeć, bo wielokrotnie były proponowane Polsce. Wbrew pozorom, powstały nie z udziałem wyłącznie niemieckiej firmy DND, a w ramach współpracy, jaką ta zawiązała z izraelskim koncernem Rafael oraz singapurskimi siłami zbrojnymi. Nie powstały nawet z inicjatywy Niemiec, a Singapuru, który chciał uzyskać dostęp do broni zdolnej zwalczać zarówno cele opancerzone, jak i umocnienia.

Od 2000 roku MATADOR powstawały m.in. w wersji HH, uderzającej w cel z wykorzystaniem głowicy kumulacyjnej. Z jej wykorzystaniem jest w stanie przebić pancerz o grubości ponad 500 mm (RHA) i niszczyć umocnienia w trybie HESH (High-Explosive Squash Head) w zasięgu od 20 do 500 metrów od strzelca (więcej z aparaturą Dynahawk), który może nawet znajdować się w zamkniętej przestrzeni.

Nie wiemy dokładnie tego, jaką wersję MATADOR’a zamówiła Ukraina, ale pewne jest, że ich liczba wynosi aż 5100 egzemplarzy. Część z nich, bo 2650 sztuk trafiła w ręce broniącego się przed rosyjską inwazją państwa już w ubiegłą sobotę, a pozostałe MATADOR’y będą dostarczane regularnie w małych partiach. Ogólna cena zakupu ma wynieść 25 mln euro niewiadomego pochodzenia (niejasne jest, czy kwota pochodzi z UE, czy z budżetu Ukrainy).

Sam w sobie MATADOR, to kolejny system przeciwpancerny dostarczony z Niemiec na Ukrainę, jako że wcześniej dostarczono granatniki przeciwpancerne Panzerfaust 3 w liczbie przynajmniej 1400 egzemplarzy. Szybka realizacja zamówienia była z pewnością związana bezpośrednio z trwającą wojną, jako że wniosek co do zakupu miał ponoć zostać wystosowany 18 marca w piątek, a został zaakceptowany 21 marca.