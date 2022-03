Rendery ujawniają konstrukcję Motoroli Moto G 5G 2022. Znamy też jej specyfikację

Motorola szykuje dla nas kilka nowych modeli, a jednym z nich będzie urządzenie o nazwie kodowej „Austin”, określane jako Moto G 5G 2022. Dzięki renderom możemy przyjrzeć się bliżej jego konstrukcji. Specyfikacja też nie jest dla nas tajemnicą, bo liczne przecieki ujawniły nam sporo z tego, co ten model będzie miał do zaoferowania.

Wedle informacji, Moto G 5G 2022 ma zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie roku, w okolicach czerwca. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ten smartfon pojawia się w przeciekach, bo już w listopadzie zeszłego roku pojawiły się pierwsze przecieki i rendery. Tym razem, dzięki leaksterowi OnLeaks, współpracującemu z Prepp.in, dostajemy o wiele lepszy wgląd w konstrukcję i specyfikację nowej Motoroli.

Motorola Moto G 5G 2022 – specyfikacja i wygląd

Motorola o fabrycznym oznaczeniu XT2213 i nazwie kodowej „Austin” ma być wyposażona w 6,6-calowy ekran LCD z okrągłym otworem na aparat do selfie o nieznanej jeszcze rozdzielczości. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony z boku i zintegrowany z przyciskiem zasilania. Potrójny system kamer z tyłu obejmuje jednostkę główną 50 Mpix i dwa aparaty – 8 Mpix i 2 Mpix – prawdopodobnie będzie to obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi lub makro.

Moto G 5G 2022 ma być napędzany przez układ Qualcomm Snapdragon 750G, wspierany przez przynajmniej 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 512 GB. Bateria będzie miała pojemność 5000 mAh, co jest raczej standardem w smartfonach Motoroli. Wedle informacji, producent postawi na starszą wersję systemu, czyli Androida 11, co trochę zaskakuje, biorąc pod uwagę czerwcową premierę. Oczywiście w tej kwestii coś jeszcze może się zmienić, na co zresztą liczymy.

Z dodatkowych informacji wiemy, że na pokładzie nie zabraknie wejście słuchawkowego 3,5 mm i portu USB-C. Motorola Moto G 5G 2022 ma mieć grubość 9,3 mm (10,7 mm z wyspą aparatu). Sama konstrukcja, jak widzicie na renderach, jest raczej typowa dla Motoroli, bez żadnych udziwnień czy rewolucji. Smartfon ma być dostępny w dwóch kolorach – Volcanic Grey i Frosted Silver w cenie ok. 300 dolarów, czyli w przeliczeniu ~1275 zł.