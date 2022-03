Niemiecki przemysł obronny odpowiedział na nagłą potrzebę Bundeswehry. Nowe śmigłowce, pojazdy i amunicja dostępne „szybko”

W zeszłym tygodniu rząd niemiecki zweryfikował znacząco swoje podejście do Rosji, a wkrótce po tym ogłosił ogromną inwestycję we własne wojsko. Kilka dni później niemiecki przemysł obronny odpowiedział na nagłą potrzebę Bundeswehry. Wśród firm gotowych przyspieszyć swoje działanie w zakresie produkcji znalazł się Rheinmetall, przedstawiając rządowi 28 lutego listę uzbrojenia, które może dostarczyć w przyspieszonym terminie.

Niemcy postanowili zwiększyć inwestycję na swoją armię, a niemiecki przemysł obronny od razu udowodnił swoją gotowość

Wedle ogłoszenia z zeszłego tygodnia, Bundeswehra, czyli federalne siły zbrojne Niemiec, otrzyma dodatkowe fundusze na rozwinięcie swojego arsenału. Mowa o jednorazowej inwestycji w wysokości 100 miliardów euro, które będą jednak tylko początkiem. Tak jak do tej pory na obronność rząd Niemiec przeznacza 1,53% produktu krajowego brutto, tak w przyszłości ma zamiar zwiększać ten procent do finalnie 2% PKB. Wiąże się to jednak nie tylko z inicjatywą samego rządu, bo kraje NATO w 2014 roku zgodziły się do zwiększenia wydatków na wojskowość do 2% PKB w ciągu 10 lat.

Czytaj też: [Aktualizacja] Co otrzymała Ukraina od sojuszników? Coraz więcej śmiertelnego uzbrojenia od sojuszników

Jeśli idzie o sam niemiecki przemysł obronny, ten zareagował naturalnie pozytywnie i szybko, co nie dziwi, jako że w ramach ogromnych dofinansowań ma zostać zmodernizowany, rozbudowany i otrzymać nowe zamówienia. Ze wspomnianych 100 miliardów euro sporą kwotę może uszczknąć Rheinmetall, który dostarczył rządowi listę uzbrojenia wycenianego na 42 miliardy euro, w którego pakiecie znajduje się m.in. amunicja, śmigłowce, opancerzone pojazdy koło i gąsienicowe.

Czytaj też: Nietypowe elementy prowadzenia działań na Ukrainie. Agresorzy na Tinderze, Mapy Google, rozpoznawanie lokacji SI i konsumenckie drony

Jest to bezpośrednia odpowiedź na agresję ze strony Rosji w obawie, że konflikt może eskalować na dalszą część Europy. Nie oznacza to jednak, że Bundeswehra wzmocni się z dnia na dzień. Według ogłoszenia Rheinmetall może rozpocząć dostawy pojazdów logistycznych dopiero w ciągu 12 miesięcy, transporterów kołowych w ciągu 18 miesięcy, a wojskowych pojazdów gąsienicowych do 24 miesięcy.